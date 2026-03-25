¿Cuántos años de cárcel pidieron? Fiscalía toma posición en la recta final del juicio contra Nicolás Zepeda

En el tercer capítulo judicial de uno de los casos más enigmáticos de los últimos años, la fiscalía francesa solicitó este miércoles una condena de 30 años de cárcel para el chileno Nicolás Zepeda. Los persecutores lo señalan como responsable de la muerte de su expareja, la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, desaparecida en 2016 en un crimen que sigue marcado por un elemento inquietante: hasta ahora, nunca se encontró el cuerpo.

Así, de acuerdo a lo informado por Emol, durante la sexta audiencia del tercer juicio contra el chileno, el fiscal Vincent Auger tomó la palabra y solicitó "declarar culpable de asesinato premeditado a Nicolás Zepeda y condenarlo a 30 años de prisión".

Recordemos que la justicia francesa ya había ratificado en 2023 una sentencia de 28 años de cárcel contra Zepeda por el homicidio con premeditación de Narumi. Sin embargo, el proceso dio un giro inesperado cuando la Corte de Casación francesa detectó irregularidades y resolvió anular el fallo, ordenando la realización de un nuevo juicio.

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La recta final

Bajo la mirada de sus padres, presentes en la sala, Nicolás permaneció serio y casi sin gestos mientras el fiscal exponía ante el tribunal la contundente pena que solicita en su contra. Cabe destacar, que desde el día uno y pese a las pruebas presentadas en su contra, el imputado ha insistido en su inocencia.

En cuanto a las acciones del chileno en los días previos a la desaparición de Narumi, según el citado medio, Auger planteó: "Un hombre que recorre 10.000 kilómetros para reencontrarse con su expareja tras una ruptura, no espera tres días y medio para reconquistarla", sosteniendo además que Zepeda habría usado dicho periodo para "preparar un crimen".

Según la acusación, tras el crimen Nicolás Zepeda habría ocultado el cuerpo de Narumi Kurosaki dentro de una maleta y luego lo habría arrojado a un río cercano. La fiscalía sostiene además que, después de eso, —en un intento por ganar tiempo para abandonar Francia y regresar a Chile— accedió a las redes sociales de la joven de 21 años para publicar en su nombre y así simular que seguía con vida.

¿Qué dijo la abogada de la familia Kurosaki?

Por otro lado, Sylvie Galley, abogada de la familia Kurosaki, sentenció durante la instancia: "Nicolás Zepeda es la última persona que vio a Narumi con vida y la primera, y única, en haberla visto muerta". Asimismo, hizo un llamado al tribunal a darles "una sepultura virtual, judicial, donde puedan recogerse".

Aunque el cuerpo de la joven japonesa jamás ha sido encontrado, la fiscalía sostiene que el caso se sustenta en una cadena consistente de pruebas circunstanciales. Entre ellas figuran declaraciones de testigos, registros telefónicos y la geolocalización del vehículo que arrendó Zepeda, antecedentes que —según la acusación— apuntan a un homicidio cuidadosamente planificado.

El “desesperado” grito de Nicolás Zepeda

Antes de que el tribunal se retire a deliberar, los defensores del chileno —Sylvain Cormier y Robin Binsard— tienen previsto presentar este miércoles sus alegatos finales. La estrategia de la defensa ha consistido en poner el foco en las dudas e inconsistencias de la investigación, además de insinuar la posible participación de otros sospechosos.

Nicolás, quien se ha mantenido en prisión preventiva en Francia tras su extradición desde Chile en 2020, lanzó este miércoles un estremecedor grito. "¡Nunca sabremos (lo que pasó con Kurosaki), porque no lo hice yo! ¡Nunca lo sabremos! ¡Y yo también quiero saber!", lanzó mientras sollozaba en plena jornada del juicio que decidirá su destino.

En tanto, Sylvie Galley, expresó su frustración ante la posibilidad de que el proceso concluya sin una confesión ni respuestas clave. Pese a los intentos por esclarecer lo ocurrido, advirtió que el juicio podría cerrarse sin saber dónde está el cuerpo de Narumi ni qué fue lo pasó realmente con ella.

Dentro de esa línea, Auger apuntó contra el "insoportable silencio" de Zepeda, donde incluso hizo alusión al régimen militar del dictador Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990. "Cierto, nació al final de la dictadura, pero creció en una sociedad que se preguntaba sobre el paradero de los desaparecidos", sostuvo.

Según indicó el mencionado portal, el tribunal debería dar a conocer la sentencia entre este miércoles y el jueves, momento en que se espera el desenlace de este largo proceso judicial que ha mantenido la atención internacional sobre el caso de Nicolás Zepeda y la desaparición de Narumi Kurosaki.

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