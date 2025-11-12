¡Un testigo lo vio todo! Fiscal destapa estremecedor relato clave sobre crimen de Valentina Alarcón

Desde la Fiscalía se revelaron nuevos y estremecedores antecedentes sobre el caso de Valentina Alarcón, la joven de 26 años que permanecía desaparecida y cuyo cuerpo fue encontrado en la comuna de La Pintana. Por el hecho, hay una persona detenida.

De acuerdo con los antecedentes, el 25 de octubre Valentina dejó su casa sola rumbo a lo que, según contó a su familia, sería un encuentro de hinchas de la Universidad de Chile. Desde entonces, no volvieron a tener noticias suyas.

La investigación, apoyada en registros de cámaras de seguridad y en el seguimiento del teléfono de Valentina, reveló que en el trayecto cambió de rumbo y terminó en una casa de la población El Castillo. Allí, el lunes pasado, fue encontrada sin vida.

Según informó la Fiscalía, el inmueble correspondía a una vivienda utilizada para el tráfico de drogas. En ese contexto, se detuvo al principal sospechoso del crimen: Robinson René Saunders González, de 33 años, chileno y con antecedentes delictuales. En el sector era conocido por los apodos de “El Cebolla” o “El Colombiano”. Este miércoles fue formalizado y quedó en prisión preventiva.

El terrible destino de Valentina Alarcón

Respecto a los hechos, la fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, Pamela Bustamante, informó que la joven fue víctima de una agresión sexual y posteriormente de un femicidio.

“Nosotros entendemos que más que un conocimiento personal, porque esa información aún no la tenemos, lamentablemente Valentina consumía droga. Por lo tanto ella llegó a ese domicilio, entendemos, a consumir droga. Y lo que los testigos dicen es que efectivamente consumió droga con este sujeto”, detalló. “El problema, después, se produce cuando este sujeto la empieza a forzar. ¿En qué sentido? A violarla”, agregó.

Al ser consultada por los posibles testigos que oyeron los gritos y no dieron aviso, la fiscal Pamela Bustamante reveló un hecho impactante: una persona presenció el ataque sexual y no lo denunció. “Lamentablemente yo no puedo decir si ella se pudo haber salvado o no. Hay un testigo que presenció el momento de la violación. No dio aviso a Carabineros”, sentenció la persecutora.

“Es un testigo protegido para nosotros, porque al menos vio lo que nos permite, además de otros antecedentes, determinar que el primer ilícito por el que formalizamos el día de hoy es de violación con femicidio y en segundo lugar, de robo con homicidio”, señaló Bustamante.

Por otro lado, la fiscal reveló que el acusado robó el celular de Valentina Alarcón y lo vendió poco después a un consumidor de drogas. Esa venta se transformó en la pista decisiva que permitió dar con su paradero.