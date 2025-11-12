¡Un testigo lo vio todo! Fiscal destapa estremecedor relato clave sobre crimen de Valentina Alarcón

Fiscal destapa estremecedor relato clave sobre crimen de Valentina Alarcón

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

José Antonio Kast se llena de críticas y memes tras respuesta a Jara por tenso cruce

“Un alérgico a la pala”: José Antonio Kast se llena de críticas y memes tras respuesta a Jara por tenso cruce
Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría

“Alguien le tendió una trampa”: Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría
Universidad de Chile

¡Lo miran de cerca! Universidad de Chile tiene en la mira a seleccionado nacional como fichaje

¡Todo resuelto! Listas las llaves para la Liguilla del Ascenso en la Primera B
Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Revelaron impactante foto! Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Carrera contra el tiempo! El dilema de Universidad de Chile con Felipe Salomoni
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Sigue imparable! Tomás Barrios suma un gran debut en Challenger 100 de Montevideo
Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña

“Todos merecemos respeto”: Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña
¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer

¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer
Manley Clerveaux cortado en Colo Colo.

Se supo todo: revelan nuevos antecedentes de la indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo

Desde la Fiscalía se revelaron nuevos y estremecedores antecedentes sobre el caso de Valentina Alarcón, la joven de 26 años que permanecía desaparecida y cuyo cuerpo fue encontrado en la comuna de La Pintana. Por el hecho, hay una persona detenida.

De acuerdo con los antecedentes, el 25 de octubre Valentina dejó su casa sola rumbo a lo que, según contó a su familia, sería un encuentro de hinchas de la Universidad de Chile. Desde entonces, no volvieron a tener noticias suyas.

La investigación, apoyada en registros de cámaras de seguridad y en el seguimiento del teléfono de Valentina, reveló que en el trayecto cambió de rumbo y terminó en una casa de la población El Castillo. Allí, el lunes pasado, fue encontrada sin vida.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Según informó la Fiscalía, el inmueble correspondía a una vivienda utilizada para el tráfico de drogas. En ese contexto, se detuvo al principal sospechoso del crimen: Robinson René Saunders González, de 33 años, chileno y con antecedentes delictuales. En el sector era conocido por los apodos de “El Cebolla” o “El Colombiano”. Este miércoles fue formalizado y quedó en prisión preventiva.

El terrible destino de Valentina Alarcón

Respecto a los hechos, la fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, Pamela Bustamante, informó que la joven fue víctima de una agresión sexual y posteriormente de un femicidio.

“Nosotros entendemos que más que un conocimiento personal, porque esa información aún no la tenemos, lamentablemente Valentina consumía droga. Por lo tanto ella llegó a ese domicilio, entendemos, a consumir droga. Y lo que los testigos dicen es que efectivamente consumió droga con este sujeto”, detalló. “El problema, después, se produce cuando este sujeto la empieza a forzar. ¿En qué sentido? A violarla”, agregó. 

Al ser consultada por los posibles testigos que oyeron los gritos y no dieron aviso, la fiscal Pamela Bustamante reveló un hecho impactante: una persona presenció el ataque sexual y no lo denunció. “Lamentablemente yo no puedo decir si ella se pudo haber salvado o no. Hay un testigo que presenció el momento de la violación. No dio aviso a Carabineros”, sentenció la persecutora. 

“Es un testigo protegido para nosotros, porque al menos vio lo que nos permite, además de otros antecedentes, determinar que el primer ilícito por el que formalizamos el día de hoy es de violación con femicidio y en segundo lugar, de robo con homicidio”, señaló Bustamante. 

Por otro lado, la fiscal reveló que el acusado robó el celular de Valentina Alarcón y lo vendió poco después a un consumidor de drogas. Esa venta se transformó en la pista decisiva que permitió dar con su paradero.

NOTAS DESTACADAS

José Antonio Kast se llena de críticas y memes tras respuesta a Jara por tenso cruce

“Un alérgico a la pala”: José Antonio Kast se llena de críticas y memes tras respuesta a Jara por tenso cruce
Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría

“Alguien le tendió una trampa”: Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría
Universidad de Chile

¡Lo miran de cerca! Universidad de Chile tiene en la mira a seleccionado nacional como fichaje

¡Todo resuelto! Listas las llaves para la Liguilla del Ascenso en la Primera B
Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Revelaron impactante foto! Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Carrera contra el tiempo! El dilema de Universidad de Chile con Felipe Salomoni
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Sigue imparable! Tomás Barrios suma un gran debut en Challenger 100 de Montevideo
Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña

“Todos merecemos respeto”: Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña
¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer

¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer
Manley Clerveaux cortado en Colo Colo.

Se supo todo: revelan nuevos antecedentes de la indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo
Nicolás Castillo se lanza contra la UC.

Está dolido: Nicolás Castillo le vuelve a declarar la guerra a Universidad Católica con duras palabras
Marcelo Pablo Barticciotto detalla llegada de su hijo a Colo Colo

Hasta con la '7': Marcelo Pablo Barticciotto detalla la posible llegada de su hijo Bruno a Colo Colo
Gustavo Álvarez advierte en U de Chile.

Para seguir en el club: destapan las primeras exigencias de Gustavo Álvarez en la U
Bruno Barticciotto es acercado a Colo Colo.

Se anticipó el mercado: hijo de leyenda de Colo Colo vuelve a sonar para reforzar el equipo
Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país

“¿Sabes el miedo que me da?”: Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país
Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones

¿Qué medidas tomó la aerolínea? Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones
Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”

Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”, el duelo que homenajeará la hazaña olímpica de Sidney 2000
Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco

Internos pierden batalla legal: Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¡Todo listo! Días y horarios confirmados para los amistosos de La Roja
Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad

“Después de todo lo que han hecho”: Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad