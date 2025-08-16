¡Ya es un hecho!: Filtran los millones que Atalanta pagará a Colo Colo por Lucas Cepeda

Finalmente, cuando todo parecía indicar que Lucas Cepeda no abandonaría Colo Colo esta temporada, el panorama tuvo un radical giro, el atacante estaría viviendo sus últimos días en el Estadio Monumental, y desde Italia dan por hecha su llegada e incluso dan a conocer los millones que recibirá el Cacique en esta operación.

Así es, tras brillar con luz propia en un primer semestre para el olvido de los albos, el ex Santiago Wanderers despertó el interés de clubes como River Plate, Boca Juniors y hasta llegó a Macul una oferta del Bologna, pero aparentemente fue el Atalanta quien ganó la pulseada por el talentoso extremo de 22 años.

Fue el especialista en el mercado de fichajes del fútbol italiano, Damiano er faina, quien a través de su cuenta personal de X publicó un reporte sobre el cuadro de Bérgamo, post que generó rápidamente ecos en nuestro país por la presencia de la estrella absoluta del 'popular': "Cerca Lucas Cepeda (Colo Colo)".

Pero eso no fue todo, y es que en dicha publicación dejó claro que esto ya no es un simple rumor de mercado revelando la propuesta que enviaron a las oficinas de Blanco y Negro para hacerse con los servicios de Cepeda, quien tendrá la última palabra: "Oferta de 3,5 millones de euros y solo falta el ok del jugador".

📢 Calciomercato #Atalanta:



Vicino #LucasCepeda (Colo Colo), offerta da 3,5M€, manca solo l’ok del giocatore.#Muniz attende che il #Fulham trovi il sostituto per poi lasciarlo andare#Lookman se parte resta senza alternative.



— Damiano Er Faina (@Erfaina1988) August 15, 2025

Cabe mencionar que, hasta ahora, ni Colo Colo ni Atalanta han reconocido este importante paso en la negociación, e incluso la última versión entregada desde el Cacique es que no han llegado ofertas por Lucas Cepeda, pero lo cierto es que es cuestión de horas para que el jugador se despida del conjunto albo.

