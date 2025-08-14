¿Aún podría irse? Aparece un nuevo interesado por Vicente Pizarro en Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo debió viajar hasta Viña del Mar para enfrentarse en condición de visitante a Everton, en un partido donde ambos equipos necesitaban quedarse con la victoria. Por el lado de los albos era impresindible volver a los triunfos y meterse en los puestos de copas internacionales, mientras que los ruleteros debían sumar para salir de la zona baja.

El partido comenzó bastante peleado, con oportunidades para ambas escuadras, pero el cacique dio el primer golpe al minuto 33', cuando Víctor Felipe Méndez abrió el marcador para la visita. En la segunda mitad y con algunos cambios, los albos poco a poco se encerraron en su parte del campo y en la última jugada del encuentro, Everton logró empatar gracias a un lanzamiento penal servido por Sebastián Sossa.

Con este resultado, Colo Colo suma su tercer empate consecutivo, generando así muchas más dudas en el equipo, quienes por diferencia de goles se ubican momentáneamente en el séptimo puesto, entrando en la zona de copas internacionales, pero ya alejandose demasiado de los líderes del Campeonato Nacional.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El próximo desafío de Colo Colo será una nueva versión del Clásico ante Universidad Católica este sábado desde las 15:00 horas en condición de local. Este duelo toma vital importancia, ya que ambos equipos suman 27 puntos y pelean puestos de copas internacionales. Aunque el cuadro cruzado mantiene un partido pendiente.

Si bien el mercado de fichajes ya terminó en nuestro país, en el resto de las ligas en el extranjero este no es el caso, es por eso que algunos jugadores aún podrían salir fuera del país. Uno de estos es el caso de Vicente Pizarro, quien ahora suma un nuevo interesado en sus servicios, este es el caso de Fortaleza, equipo que lo sigue hace varios meses pero que aún no lo concreta con una oferta formal.