¡PAREN TODO! Universidad de Chile frena la búsqueda de fichajes hasta nuevo aviso

Este fin de semana, Universidad de Chile enfrentaba un duro duelo ante Deportes Limache en condición de local, los azules buscaban seguir sumando para no perderle pisada a Universidad Católica por el puesto del Chile 2, mientras que la visita buscaba una victoria para alejarse de los peligrosos puestos del descenso.

El duelo comenzó en favor de la visita, quienes al minuto 11', abrieron la cuenta gracias a Bastián Silva y sólo minutos después a los 15', Facundo Pons puso el 2-0 parcial. En el minuto 39', Charles Aránguiz descontó vía penal y Leandro Fernández igualó el marcador al minuto 46'. En el minuto 56', Javier Altamirano puso en ventaja a los azules, pero Facundo Pons igualó las acciones en el minuto 65' con su doblete, sin embargo, Leandro Fernández también anotó su doblete al minuto 67', para darle el triunfo al romántico viajero.

Con esta increíble y épica victoria, Universidad de Chile sumó importantes tres puntos que le permiten ubicarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, a sólo tres unidades de Universidad Católica en el segundo lugar. Ahora los azules descansarán por una nueva fecha FIFA y luego volverán a la competencia.

En los últimos días, se han sabido noticias sobre el interés de Universidad de Chile en algunos jugadores pensando en lo que será el mercado de fichajes de la próxima temporada, es más, se habla que ya han tenido acercamiento con algunos. Pero ahora, los azules habrían frenado todos los trabajos de búsqueda de nuevos jugadores.

Todo dependerá del DT para 2026

Esta decisión tiene que ver con la incertidubre en la continuidad de Gustavo Álvarez como estratega del romántico viajero por diferencias con la dirigencia. Es debido a esto que el cuadro azul no continuará mirando refuerzos hasta tener definido al director técnico para la próxima temporada, algo que quedará zanjado una vez termine el actual Campeonato Nacional.

