"El club lo evaluó": Figura de la U destapa jugosa oferta desde el fútbol extranjero

Gran clima el que se vive en la U, y es que el triunfo ante Botafogo le cambió al cara a un irregular inicio de temporada. De hecho, una de las figuras del equipo reveló que hace no mucho recibió una atractiva oferta desde el extranjero, pero optó por mantenerse en el club y está más que feliz con su decisión.

Se trata de Israel Poblete, volante azul que este viernes atendió a los medios en la antesala del partido del 'Romántico Viajero' frente a Magallanes por Copa Chile, instancia donde también confirmó que en el último mercado de pases tuvo la oportunidad de decir adiós a la institución: "Efectivamente, tuve una oferta".

¿El equipo en cuestión? Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero lo cierto es que el mediocampista está muy cómodo en el CDA y rechazó partir a Ecuador: "El club la evaluó y obviamente todos la evaluaron también. Decidimos quedarnos acá, estoy feliz acá en el club, contento. Hay un muy buen ambiente".

En esa línea, el ex Unión Española no escondió su ilusión de permanecer varias temporadas más en Universidad de Chile: "Siempre lo digo, me encantaría seguir mucho tiempo acá, voy a hacer todo lo posible". "Vivo el día a día de la mejor forma, si estoy acá o no, voy a hacer siempre lo mejor", agregó.

Y para finalizar, Poblete se abrió a en un futuro cambiar de aires: "Me encantaría estar mucho tiempo en la U. Después, obviamente pueden venir otros desafíos, más adelante se verá. Hoy por hoy estoy enfocado en la U, me esfuerzo todos los días como para poder ser titular. Espero conseguirlo".

