¡Sorpresa total! Fernando Ortíz confirma el regreso de un cortado en Colo Colo

Este fin de semana volvió la acción al Campeonato Nacional tras el receso por una nueva doble fecha FIFA, es aquí donde Colo Colo recibía en condición de local a Unión La Calera con el objetivo de meterse en los puestos de copas internacionales, mientras que el cuadro de la quinta región interior quería despegarse de los puestos de la parte baja de la tabla.

El partido fue controlado casi en su totalidad por los albos, quienes salieron con todo, ya que en el minuto 8', Lucas Cepeda abrió el marcador para el local, luego en el minuto 16', Javier Correa aumentó el marcador y al minuto 25', Víctor Felipe Méndez decretaba la goleada. La Calera descontó al minuto 55', gracias a Ignacio Mesias, pero Salomón Rodríguez cerró el partido con su anotación al minuto 85'.

Con esta importante victoria, sumado a la caída de Cobresal, Colo Colo consiguió meterse en el séptimo lugar de la tabla de posiciones por diferencia de goles y de este modo clasificar hasta el momento a copas internacionales. Ahora deberá cerrar de buena manera los dos partidos que le quedan para mantenerse en esta zona.

Gracias a la buena victoria ante Unión La Calera, sumado a la caída de Cobresal, Colo Colo consiguió meterse en el séptimo lugar del Campeonato Nacional, en zona de copas internacionales. Ahora el próximo rival de los albos será una verdadera final ante Cobresal en condición de visitante, para pelearse ese boleto.

Un regreso inesperado

En la previa de le gran final de los albos ante Cobresal, Fernando Ortiz hizo un inesperado anuncio para los convocados del duelo, donde sorprendió con el regreso de un jugador cortado a la citación. Este es el caso de Esteban Pavez, quien tras no ser considerado y sumado a la polémica por sus dichos sobre Universidad Católica, vuelve a la citación después de mucho tiempo.

