¡Tiene los días contados! Figura de Colo Colo saldría del equipo para ir al extranjero

Javier Correa podría dejar Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

¡INSÓLITO! Los catigos por el espaldazo en el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

¡Se aleja de Chile! Figura de Coquimbo Unido es seguida desde el extranjero
Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo a Kast

“Soy todo lo que a Kast no le gusta”: Actriz Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo al candidato
Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años

¡Familia reveló estado de la joven! Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

¡Sorpresa total! Fernando Ortíz confirma el regreso de un cortado en Colo Colo

¿Sigue en Macúl? Aníbal Mosa confirma el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo
¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política

¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política
Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

¡Aseguran que es agresivo y exhibicionista! Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

¡Tenemos Campeón! Portugal se consagra como el monarca del Mundial sub-17

Este fin de semana volvió la acción al Campeonato Nacional tras el receso por una nueva doble fecha FIFA, es aquí donde Colo Colo recibía en condición de local a Unión La Calera con el objetivo de meterse en los puestos de copas internacionales, mientras que el cuadro de la quinta región interior quería despegarse de los puestos de la parte baja de la tabla.

El partido fue controlado casi en su totalidad por los albos, quienes salieron con todo, ya que en el minuto 8', Lucas Cepeda abrió el marcador para el local, luego en el minuto 16', Javier Correa aumentó el marcador y al minuto 25', Víctor Felipe Méndez decretaba la goleada. La Calera descontó al minuto 55', gracias a Ignacio Mesias, pero Salomón Rodríguez cerró el partido con su anotación al minuto 85'.

Con esta importante victoria, sumado a la caída de Cobresal, Colo Colo consiguió meterse en el séptimo lugar de la tabla de posiciones por diferencia de goles y de este modo clasificar hasta el momento a copas internacionales. Ahora deberá cerrar de buena manera los dos partidos que le quedan para mantenerse en esta zona.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Gracias a la buena victoria ante Unión La Calera, sumado a la caída de Cobresal, Colo Colo consiguió meterse en el séptimo lugar del Campeonato Nacional, en zona de copas internacionales. Ahora el próximo rival de los albos será una verdadera final ante Cobresal en condición de visitante, para pelearse ese boleto.

Los albos se quedarían sin su figura

Una de las grandes figuras de los albos es Lucas Cepeda, quien también ha brillado con La Roja en los últimos encuentros, pero ahora el delantero tendría los días contados en Macúl para dar un salto en su carrera. Según las informaciones, la agencia que representa al delantero buscaría sacarlo al extranjero sí o sí la próxima temporada, donde la prioridad es Europa, pero no se cierran a que llegue a otro club de Sudamérica.

También te puede interesar: ¡Sorpresa total! Fernando Ortíz confirma el regreso de un cortado en Colo Colo

NOTAS DESTACADAS

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

¡INSÓLITO! Los catigos por el espaldazo en el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

¡Se aleja de Chile! Figura de Coquimbo Unido es seguida desde el extranjero
Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo a Kast

“Soy todo lo que a Kast no le gusta”: Actriz Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo al candidato
Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años

¡Familia reveló estado de la joven! Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

¡Sorpresa total! Fernando Ortíz confirma el regreso de un cortado en Colo Colo

¿Sigue en Macúl? Aníbal Mosa confirma el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo
¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política

¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política
Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

¡Aseguran que es agresivo y exhibicionista! Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

¡Tenemos Campeón! Portugal se consagra como el monarca del Mundial sub-17
Jeannette Jara lanza duro descargo a Kast en pleno Primer Foro Social

¡Tras irónica frase del republicano! Jeannette Jara lanza duro descargo a Kast en pleno Primer Foro Social
Las finales ida y vuelta de Copa Libertadores no volverán.

Conmebol da la razón por la que eliminaron las finales ida y vuelta en Copa Libertadores
Jugadores de Colo Colo hacen de todo por renovar.

Se la juegan: los dos jugadores de Colo Colo que buscan rebajar su sueldo para seguir en 2026
U de Chile quiere competencia para Castellón.

Competencia para Castellón: avisan que U de Chile tiene 90% listo a su nuevo arquero
Chile Femenino vs Perú: dónde y a qué hora ver.

Chile Femenino vs Perú: dónde, cuándo y a qué hora ver a La Roja en las Eliminatorias
Compleja nacionalización de Ben Brereton.

"Miraban a Chile por sobre el hombro": detallan la compleja llegada de Ben Brereton a La Roja
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

Hay plan para su llegada: revelan la reunión secreta de Manuel Pellegrini con La Roja
Polémica por sanción a funcionaria de la Armada que denunció violación

¡La culparon de “provocar” la agresión! Polémica por sanción a funcionaria de la Armada que denunció violación
Caso María Elcira: Fiscalía defiende investigación y descarta participación de terceros

Caso María Elcira: Fiscalía defiende investigación y descarta participación de terceros
Colo Colo espera que Peñarol compre a Brayan Cortés

¡Siguen atentos en Macúl! Peñarol le mande un nuevo aviso a Colo Colo por futuro de Brayan Cortés