¡Alerta en Macul!: Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos

¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos
Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas

Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas

¡Exigió respeto a la soberanía chilena! La feroz respuesta del presidente Boric a polémica sanción de EE.UU. a funcionarios
La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile

¿Ciclo cumplido?: La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile
VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres

VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres
La insólita razón por la que Óscar Opazo no volvió a Wanderers y fichó por Everton

¡Increíble pero cierto!: La insólita razón por la que Óscar Opazo no volvió a Wanderers y fichó por Everton
Pancho Sagredo barre con Colo Colo por los precios para el Superclásico ante la U

"Vayan a ver los baños": Pancho Sagredo barre con Colo Colo por precios para el Superclásico ante la U
Los millones que promete Limache a su plantel si derrota a la U

¡Más que contra Colo Colo!: El millonario bono que promete Limache a su plantel si derrota a la U
¡Cuidado abajo! Impactante colapso de grúa en Costanera de Puerto Varas paraliza tránsito y corta la luz

VIDEO | ¡Cuidado abajo! Impactante colapso de grúa en Costanera de Puerto Varas paraliza tránsito y corta la luz

"¡Puros viejos como Vidal!" Las fuertes declaraciones de Reinaldo Sánchez por fichajes

Cuando parecía que Colo Colo por fin comenzaba a encontrar el rumbo en este inicio de temporada, un nuevo dolor de cabeza sacude el Estadio Monumental, y es que una de las principales figuras del equipo quedó descartada para el duelo ante O'Higgins e incluso podría perderse el Superclásico 199 frente a la U.

Efectivamente, si bien los dirigidos del técnico Fernando Ortiz no terminan de convencer dentro de la cancha, lo cierto es que el Cacique ha sabido sumar valiosos puntos luego de tres fechas en esta Liga de Primera 2026, donde los albos marchan quintos en la tabla de posiciones con 6 unidades de 9 posibles.

Sin embargo, no todo podía ser bueno, pues durante esta semana donde el 'popular' se prepara para una exigente visita al Estadio El Teniente de Rancagua, se pudo ver que Javier Correa no consiguió entrenar con normalidad debido a sus molestias físicas, e incluso ya se conoció que el delantero no será alternativa contra los 'celestes'.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

¿Llega Javier Correa al Superclásico?

Pero eso no es todo, pues la situación del artillero colocolino, que en un principio se esperaba estuviera trabajando a la par de sus compañeros en los últimos días, sería bastante más compleja, y es que además de ser baja contra el 'Capo de Provincia', peligra seriamente su presencia en el mano a mano contra Universidad de Chile en la quinta fecha del torneo.

Igualmente, en el cuerpo médico albo estudiarán minuciosamente los problemas físicos del '9', aunque si bien realizarán un intensivo trabajo de recuperación, la prioridad es no exponerse a agravar la lesión, por lo que si no está en condiciones óptimas, simplemente quedará descartado para el Superclásico.

Te puede interesar: "Vayan a ver los baños": Pancho Sagredo barre con Colo Colo por precios para el Superclásico ante la U

NOTAS DESTACADAS

¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos

¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos
Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas

Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas

¡Exigió respeto a la soberanía chilena! La feroz respuesta del presidente Boric a polémica sanción de EE.UU. a funcionarios
La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile

¿Ciclo cumplido?: La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile
VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres

VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres
La insólita razón por la que Óscar Opazo no volvió a Wanderers y fichó por Everton

¡Increíble pero cierto!: La insólita razón por la que Óscar Opazo no volvió a Wanderers y fichó por Everton
Pancho Sagredo barre con Colo Colo por los precios para el Superclásico ante la U

"Vayan a ver los baños": Pancho Sagredo barre con Colo Colo por precios para el Superclásico ante la U
Los millones que promete Limache a su plantel si derrota a la U

¡Más que contra Colo Colo!: El millonario bono que promete Limache a su plantel si derrota a la U
¡Cuidado abajo! Impactante colapso de grúa en Costanera de Puerto Varas paraliza tránsito y corta la luz

VIDEO | ¡Cuidado abajo! Impactante colapso de grúa en Costanera de Puerto Varas paraliza tránsito y corta la luz

"¡Puros viejos como Vidal!" Las fuertes declaraciones de Reinaldo Sánchez por fichajes
VIDEO | Registran momento justo en que camión explota y onda expansiva cubre a las víctimas en Renca

VIDEO | Registran momento justo en que camión explota y onda expansiva cubre a las víctimas en Renca
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡Quieren cuidarlo! La fuerte decisión de Colo Colo con lesión de Javier Correa
¡Sería obra del Tren de Aragua! Destapan espeluznante hallazgo enterrado bajo una casa en Estación Central

¡Sería obra del Tren de Aragua! Destapan espeluznante hallazgo enterrado bajo una casa en Estación Central
Octavio Rivero esfuerzo en la U.

¡Preocupación azul! Octavio Rivero enciende las alarmas en Universidad de Chile por lesión
“Gente quemada, entera, viva, sin ropa”: Sobrevivientes de explosión en Renca narran cómo escaparon del fuego

IMPACTO | “Gente quemada, entera, viva, sin ropa”: Sobrevivientes de explosión en Renca narran cómo escaparon del fuego

¡Esperemos que no se cancele! La Roja informa de un nuevo amistoso de alto impacto
¡Oposición hizo tajante llamado! Anuncian oficio contra el presidente Boric tras críticas por bono de metas

¡Oposición hizo tajante llamado! Anuncian oficio contra el presidente Boric tras críticas por bono de metas
Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en italia.

¡IMPARABLE! Alejandro Tabilo sigue pisando fuerte en el ATP 500 de Río
Impactantes imágenes en Renca: Masiva explosión e incendio dejaron fatal saldo de víctimas

FOTOS | Impactantes imágenes en Renca: Masiva explosión e incendio dejaron fatal saldo de víctimas

VIDEO | ¡Dieron el primer golpe! O'Higgins saca ventaja en Copa Libertadores con un golazo