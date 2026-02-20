¡Alerta en Macul!: Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

Cuando parecía que Colo Colo por fin comenzaba a encontrar el rumbo en este inicio de temporada, un nuevo dolor de cabeza sacude el Estadio Monumental, y es que una de las principales figuras del equipo quedó descartada para el duelo ante O'Higgins e incluso podría perderse el Superclásico 199 frente a la U.

Efectivamente, si bien los dirigidos del técnico Fernando Ortiz no terminan de convencer dentro de la cancha, lo cierto es que el Cacique ha sabido sumar valiosos puntos luego de tres fechas en esta Liga de Primera 2026, donde los albos marchan quintos en la tabla de posiciones con 6 unidades de 9 posibles.

Sin embargo, no todo podía ser bueno, pues durante esta semana donde el 'popular' se prepara para una exigente visita al Estadio El Teniente de Rancagua, se pudo ver que Javier Correa no consiguió entrenar con normalidad debido a sus molestias físicas, e incluso ya se conoció que el delantero no será alternativa contra los 'celestes'.

Javier Correa no viajará a Rancagua para la visita de Colo Colo a O’Higgins ❌ pic.twitter.com/XmnGNZjEfT February 20, 2026

¿Llega Javier Correa al Superclásico?

Pero eso no es todo, pues la situación del artillero colocolino, que en un principio se esperaba estuviera trabajando a la par de sus compañeros en los últimos días, sería bastante más compleja, y es que además de ser baja contra el 'Capo de Provincia', peligra seriamente su presencia en el mano a mano contra Universidad de Chile en la quinta fecha del torneo.

Igualmente, en el cuerpo médico albo estudiarán minuciosamente los problemas físicos del '9', aunque si bien realizarán un intensivo trabajo de recuperación, la prioridad es no exponerse a agravar la lesión, por lo que si no está en condiciones óptimas, simplemente quedará descartado para el Superclásico.

