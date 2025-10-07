Figura de Argentina Sub 20 se burla de Chile y falta el respeto: "disfrutan el Mundial porque..."

Argentina Sub 20 disputó sus tres partidos en Valparaíso colmando el Estadio Elías Figueroa Brander de fanáticos chilenos, quienes asistieron para ver fútbol y algo más. La albiceleste ha recibido muchos abucheos en cada encuentro jugado, razón por la que su gran figura perdió la paciencia.

Se trata de Gianluca Prestianni, figura argentina que milita en el Benfica y que está jugando el Mundial con Argentina. El atacante fue consultado por la actitud del público chileno en esta cita mundialista y no tuvo pelos en la lengua para dejar incendiarias declaraciones.

Figura de Argentina Sub 20 se burla de Chile en pleno Mundial

"El ambiente sabíamos que iba a ser así con Chile. Están disfrutando e intentando poder ganar el Mundial Sub 20, porque quedaron afuera del otro", dijo Prestianni en zona mixta tras el último partido con su Selección.

“¿La gente de nos chifla? El ambiente sabíamos que iba a ser así con Chile. Están disfrutando de poder jugar el Mundial Sub 20, YA QUE QUEDARON AFUERA DEL OTRO”.



Lo más chistoso de todo es que Chile podría medirse contra Argentina en los cuartos de final del Mundial, pero para eso La Roja debe eliminar a México y la albiceleste hacer lo propio contra Nigeria en los octavos de final.

Escenario caldeado para una selección argentina que se ha alzado como uno de los grandes favoritos para quedarse con el Mundial, todo esto después de ganar todos sus partidos en la fase de grupos y mostrando un buen nivel que debe confirmar en estas rondas finales.

