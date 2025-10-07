A buscar la hazaña: la formación de Chile Sub 20 para enfrentar a México en el Mundial

Formación Chile Sub 20.

Por: Fabián Marambio

Chile Sub 20 logró meterse en los octavos de final del Mundial gracias a la cantidad de tarjetas amarillas recibidas en la fase de grupos. Ahora, Nicolás Córdova quiere aprovechar esta oportunidad y tiene lista la formación para enfrentar a México.

La alineación de La Roja no tiene grandes sorpresas en comparación al último encuentro disputado con ante Egipto. La única gran novedad es la inclusión de Javier Nicolás Cárcamo, quien se ganó la titularidad gracias a su gol ante los egipcios e ingresará en desmedro de Mario Sandoval.

Formación de Chile para jugar contra México

Con este panorama, la formación más probable será con Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Milovan Celis, Ian Garguez, Patricio Romero; Agustín Arce, Nicolás Cárcamo, Lautaro Millán; Vicente Álvarez, Rodrigo Godoy y Juan Francisco Rossel.

Formación de Chile Sub 20 para jugar con México.
Chile Sub 20 va por la hazaña contra México en el Mundial.

¿Cuándo juega La Roja vs México en el Mundial Sub 20?

El partido de La Roja ante los aztecas está pactado para este martes 8 de octubre a las 20:00 horas en un Estadio Elías Figueroa Brander que estará colmado de hinchas apoyando al equipo comandado por Nicolás Córdova.

Destacar que, al ser fase de octavos de final, al equipo nacional solo le basta un triunfo para avanzar directamente a la siguiente ronda. En caso de empate, el partido continuará en alargue y, en caso de seguir igual, se terminará definiendo vía lanzamientos penales.

