¡Duro golpe a la billetera! FIFA sanciona a Colo Colo a pagar millonaria deuda

Colo Colo tuvo un estreno en el Campeonato Nacional para el olvido, ya que cayó 3-1 en condición de visitante ante Deportes Limache, alargando además el negativo historial que tienen con el cuadro tomatero, a quienes no han logrado vencer en ninguna oportunidad y ya se han convertido en una bestia para el equipo.

Pero ahora en la segunda fecha, los albos consiguieron obtener su primera victoria y en condición de local ante Everton de Viña del Mar. Esto lo consiguieron en los descuentos del partido gracias a las anotaciones de Yastin Cuevas, quien anotó su primer gol en el profesionalismo y también la anotación de Javier Correa para el definitivo 2-0.

Este resultado le permite a Colo Colo amortiguar un poco las críticas que estaban sobre el equipo y además le permite respirar un poco más tranquilo a Fernando Ortiz, quien durante la semana y según lo que se había comentado en la prensa, estaba muy preocupado ya que en caso de otro mal resultado, pudo haber perdido su puesto como estratega del equipo.

Si bien ahora Colo Colo tiene planeado seguir participando del mercado de fichajes en la búsqueda de dos nuevos refuerzos, es innegable que esta temporada la institución atraviesa fuertes problemas económicos por la mala campaña del año pasado, sumado a las fuertes sanciones recibidas por parte de la Conmebol.

Otro millonario castigo en Macúl

Pero ahora los albos sufren nuevamente en su billetera, ya que en las últimas horas la FIFA le aplicó una fuerte sanción económica a los albos, esto tras fallar en favor de Estudiantes de La Plata, quienes acusaban una deuda por el pase de Javier Correa. En definitiva, el cacique deberá pagar casi 270 mil dólares, lo que equivale a cerca de 28 millones de pesos.

