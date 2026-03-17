¡Nuevo partner! FIFA anuncia la plataforma oficial para el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya está muy cerca de comenzar, ya que faltan menos de 100 días para que se celebre en el norte de nuestro continente, donde las sedes para esta oportunidad serán Estados Unidos, México y Canadá, respectivamente.

Pero por el momento la cita planetaria suma más dudas y polémicas en lugar de emociones, ya que la situación bélica de Estados Unidos, junto a los problemas de México con el narcotráfico, no entregan ninguna seguridad a los asistentes del torneo.

Sumado a lo anterior, aún no se sabe si la selección de Irán participará del Mundial 2026, sobre todo después que el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que no podrían asegurar su seguridad en suelo norteamiricano si deciden asistir a la copa.

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Pese a que aún existen muchas dudas con su realización, el Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina y la FIFA continúa avanzando con las preparaciones para la cita mundialista que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

No es mucho, pero es algo

Además, en las últimas horas la FIFA anunció a la plataforma oficial donde se podrá ver la cita mundialista, la cuál será Youtube en esta oportunidad. Según la información, la plataforma podrá transmitir los primeros 10 minutos de cada partido de forma gratuita, sumado a que algunos encuentros serán transmitidos por completo en algunas regiones del mundo, junto a material exclusivo de la competición.

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