VIDEO | ¡MALAS NOTICIAS! Delantero de Colo Colo sufre complicada lesión y será sensible baja

El día de ayer Colo Colo era el encargado de cerrar la fecha siete del Campeonato Nacional al recibir en el estadio monumental a Huachipato, donde además los albos tenían una oportunidad de oro para seguir asegurando el liderato del torneo.

El partido se jugó en todo momento en modo cacique, donde si bien tuvieron buenas oportunidades, la apertura de la cuenta cayó en el minuto 43', gracias a la anotación de Álvaro Madrid. Ya en el segundo tiempo, Claudio Aquino cerró el partido con el segundo gol al minuto 84', a través de lanzamiento penal.

Con esta importante victoria, Colo Colo se ubica en la cima del Campeonato Nacional, a un punto del segundo lugar que es Deportes Limache. Por su parte, Huachipato se mantuvo con sus nueve unidades y cayó hasta el puesto 12 de la tabla de posiciones.

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El día de ayer, Colo Colo cerró la fecha siete con una importante victoria por 2-0 ante Huachipato en condición de local, lo que les permite mantenerse como el líder exclusivo del Campeonato Nacional, sacándole un punto a su más cercano perseguidor, Deportes Limache.

Muy malas noticias

Pero no todo es alegría en los albos, ya que el día de hoy uno de sus jugadores sufrió una complicada lesión que podría tenerlo un largo tiempo fuera de las canchas, este es el caso de Javier Correa. El atacante del cacique sufrió un desfarro que según la información del periodista Daniel Arrieta, podría tenerlo por lo bajo unas dos o tres semanas sin poder ser opción en el equipo.

Revisa a continuación la información del comunicador:

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