¡Apuesta a las promesas! Fernando Ortiz sube a un nuevo juvenil a Colo Colo

Con el regreso del Campeonato Nacional a las canchas del fútbol chileno, Colo Colo consiguió un vital triunfo por la cuenta mínima en condición de visitante ante Deportes Concepción, gracias a la solitaria anotación de Álvaro Madrid.

Gracias a esta buena victoria, el cacique se mantiene por el momento como el actual líder en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, donde está a sólo un punto de distancia de su más cercano perseguidor, el sorprendente Deportes Limache.

Ahora el próximo desafío de los albos debería ser ante Coquimbo Unido, pero el duelo fue postergado debido a la participación del cuadro pirata en la Copa Libertadores, por lo que Colo Colo ya prepara algunos duelos amistosos para no perder el ritmo de competencia.

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Una de las cosas que más se destaca esta temporada en Colo Colo es la gran participación de los juveniles en el primer equipo, donde Fernando Ortiz les da muchas oportunidades y la confianza para ganarse su puesto.

Una nueva joya

En las últimas horas, Fernando Ortiz habría sumado una nueva opción joven al primer equipo para los amistosos que disputará el equipo este fin de semana. Este es el caso de Sebastián Vega, volante de 19 años quien ya ha estado participando en algunos entrenamientos del primer equipo y ahora tiene su gran oportunidad.

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