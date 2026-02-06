¡Le falta un hombre más! Fernando Ortiz señala el puesto que necesita cubrir en Colo Colo

Fernando Ortiz en Colo Colo.

Por: Gonzalo Zamora

El día de hoy arranca la segunda fecha del Campeonato Nacional, donde Colo Colo tendrá un partido vital ante Everton de Viña del Mar el día de mañana desde las 20:30 horas en el estadio monumental. Esto ya que según lo que se dice en la prensa, Fernando Ortiz se estaría jugando su puesto como director técnico en este encuentro.

Cabe recordar que en el debut de la semana pasada, el cacique cayó de manera inapelable por 3-1 ante Deportes Limache en condición de visitante. Alargando así su negativo historial ante el cuadro tomatero, a quienes no han podido ganar en ninguna oportunidad. Esto llenó de críticas al plantel y podría traer grandes consecuencias.

Para mejorar un poco el funcionamiento del equipo, Colo Colo presentó hace un par de días a sus dos nuevos refuerzos, estos son los casos de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, quienes deberían suplir las salidas de Lucas Cepeda, Vicente Pizarro y Esteban Pavez, quienes dieron el gran salto al extranjero durante este mercado de fichajes.

El duelo de mañana de Colo Colo ante Everton de Viña del Mar es vital para lo que será el funcionamiento del equipo para el resto de la temporada, donde si bien recién está comenzando el año, la dirigencia no quiere seguir cometiendo errores, por lo que se dice que el puesto de Fernando Ortiz depende de un buen resultado este sábado.

Los albos necesitan un refuerzo más

Pero para que el equipo pueda seguir funcionando de la mejor manera, Fernando Ortiz habría hablado con la dirigencia para sumar un nuevo refuerzo en un puesto que necesita con urgencia un especialista. Según información de ADN, el estratega pidió un extremo, ya que si bien está la opción del joven Leandro Hernández, aún no termina de convencer al director técnico.

