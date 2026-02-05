¡Otro golpe a la billetera! Los millones que tendría que pagar Colo Colo para despedir a Fernando Ortiz

Por: Gonzalo Zamora

Colo Colo ya está enfocado en lo que será su próximo desafío de este fin de semana ante Everton de Viña del Mar en condición de local. Para este duelo, el equipo necesita sí o sí sumar una victoria para calmar las críticas de los hinchas y además para mantener a Fernando Ortiz como entrenador, quien podría salir en caso de otra derrota.

Cabe recordar que los albos tuvieron un complicado debut el pasado fin de semana cuando enfrentaron en condición de visitante a Deportes Limache. El cuadro tomatero se quedó con la victoria por 3-1, manteniendo así su paternidad sobre el cacique, quienes no conocen de victorias ante el equipo de la quinta región.

Por ahora desde la directiva de Colo Colo aseguran que siguen mirando con atención el mercado de fichajes, donde tras las incorporaciones de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, no se cierran a que lleguen nuevos nombres al equipo, recordando que tienen plazo hasta el cierre de la cuarta fecha para la llegada de nuevos refuerzos.

Este fin de semana, Colo Colo recibe como local a Everton de Viña del Mar, un duelo muy importante para Fernando Ortiz, ya que según los rumores se estaría jugando su permanencia en el cargo en este partido. Por su parte, el cuadro de la quinta región también cayó en su debut ante Unión La Calera, por lo que de igual forma iría en la búsqueda de los tres puntos.

Un tema a considerar pos posible salida de Ortiz

Como ya lo mencionamos, la posible salida de Fernando Ortiz del estadio monumental podría hacerse realidad este fin de semana ante Everton de Viña del Mar, pero tampoco es algo muy sencillo. Esto ya que el entrenador podría por contrato irse en junio con una indemnización de 300 mil dólares, pero si quieren sacarlo antes, deberían entrar a negociar y este monto podría aumentar significativamente.

