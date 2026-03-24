¿Se duerme Azul Azul? El plan de Atlético Mineiro para quedarse con Lucas Assadi y perjudicar a U de Chile

Lucas Assadi rompe el silencio en la U.

Por: Fabián Marambio

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Lucas Assadi ha sido buscado por diversos clubes durante el último tiempo, pero las ofertas no han cumplido las exigencias de la U de Chile. Uno de los clubes interesados es Atlético Mineiro, escuadra brasileña que no se rinde y ahora vuelve a la carga por el '10' azul, pero esta vez un plan que perjudica a la U.

Y es que Lucas Assadi finaliza su contrato en diciembre con la U y no ha llegado a buen puerto para renovar, lo que le permitirá negociar como jugador libre desde junio. Es justamente esta situación la que quieren aprovechar desde Brasil, intentando convencer a al futbolista sin la necesidad de negociar con Azul Azul.

Atlético Mineiro quiere robarse a Lucas Assadi

José Tomás Fernández, periodista que tuvo conversaciones con dirigentes del "Galo" y que confesó que "monitorean de cerca de la situación para ver la posibilidad, en caso de que Assadi no renueve ni sea vendido, de ofrecerle un precontrato en junio", todo esto aprovechando su calidad de agente libre.

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Atlético Mineiro quiere "robarse" a Assadi.

Esta medida dejaría completamente perjudicada a Universidad de Chile, pues no recibirían dinero por su jugador estrella. "Negociar con el jugador como agente libre al quedarle sólo seis meses de contrato”, es decir, poder dejar a los universitarios sin un peso por su pase", complementó el periodista nacional.

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De momento este es el plan del equipo brasileño, pero todo dependerá si el atacante renueva o no con la U. De momento las negociaciones están estancadas y no han llegado a nada, panorama inconcluso que podría acabar con Universidad de Chile perdiendo a su jugador estrella sin dinero a cambio.

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