Fernando Ortiz confirma y detalla la indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo

Durante las últimas semanas salió a la luz una indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo, la cual lo terminó borrando del mapa incluso después de haber debutado en la Liga de Primera. Ahora, fue el propio DT, Fernando Ortiz, quien aclaró la situación del joven canterano albo.

Todo se dio en rueda de prensa, donde el “Tano” afirmó que “a mí me sigue gustando como jugador. Pero el fútbol profesional, a mí modo de ver, requiere de cierto profesionalismo. Cuando un jugador quiere ser un jugador profesional, y no hace actividades de profesional, hay una pausa“.

Sobre el mal comportamiento del haitiano de 19 años, el entrenador siguió agregando “¿usted quiere ser jugador profesional? Bueno, trabaje como jugador profesional. No es que yo vengo acá, hago fútbol, a lo mejor me duele algo y no entreno, ese tipo de situaciones las he vivido con Manley. Entonces, vamos a poner a los patitos caminando juntitos”.

Pero eso no fue todo, porque también aprovechó de dejarle recados al jugador mientras comentaba su caso. “Si usted quiere ser profesional, trabaje como profesional. Esos actos de rebeldía por decir, en que yo lo subí a primera y después con sus compañeros trabaja diferente, o tiene actividades diferentes, no, no, no. Haga su trabajo profesional y si quiere ser jugador profesional, haga lo que le dicen”, dijo para cerrar.

Así las cosas, Fernando Ortiz le puso punto final a la situación de Manley Clerveaux en Colo Colo entregando las verdaderas razones de su marginación. De ahora en adelante el haitiano tendrá que remar desde atrás para demostrar que aprendió y que tiene las condiciones para tener su espacio en el primer equipo.

