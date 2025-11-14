Por homicidio: dos carabineros serán formalizados tras tragedia en el partido de Colo Colo vs Fortaleza

Por: Fabián Marambio

Durante las últimas horas han surgido nuevos resultados en la investigación de la tragedia ocurrida en aquel partido entre Colo Colo y Fortaleza en Copa Libertadores, cuando Mylan Liempi (de 12 años) y Martina Pérez (18), fueron asesinados fuera del Estadio Monumental.

En aquel momento los testigos apuntaron que fueron atropellados por un carro policial, mientras que Carabineros se defendió afirmando que fueron aplastados producto de una multitud que realizaba avalancha. Sin embargo, ahora se supo toda la verdad.

Carabineros formalizados por asesinato de hinchas de Colo Colo

En un reportaje de Chilevisión Noticias, se informó que la Fiscalía Oriente de la Región Metropolitana determinó la formalización de dos carabineros por “apremios ilegítimos agravados por homicidio”. Es decir, y hasta que su defensa compruebe lo contrario, son los principales apuntados por el asesinato de los dos jóvenes hinchas del Cacique.

Carabineros serán formalizados por asesinato de hinchas de Colo Colo.
Dos carabineros serán formalizados por homicidio de jóvenes hinchas albos.

Los responsables del caso

Si bien es cierto que no revelaron sus nombres, los carabineros formalizados son el sargento segundo que conducía el carro policial blindado tipo sandcat y el capitán que se encontraba a cargo de la patrulla en aquella instancia.

Así las cosas, y después de siete meses de investigación, finalmente Carabineros suma otro hecho lamentable en su historial. La reconstrucción de escena, imágenes de cámaras de seguridad e incluso la declaración de carabineros como testigos fueron claves para que la Fiscalía Oriente tomara esta determinación.

