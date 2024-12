“Gracias por preocuparse, pero…”: Fernando Farías se refirió a su salud tras video viral que causó preocupación por su estado

Recientemente, Tik Tok se vio colmado por la preocupación tras viralizarse un video del conocido actor nacional de 93 años, Fernando Farías. Famoso por su interpretación de “Don Genaro”, en el video se ve al actor caminando solo por su barrio. “Se ve como ido” y “Qué triste verlo así, tan olvidado y solo”, fueron algunos de los comentarios que dejó el registro.

El metraje ya alcanzó más de tres millones de reproducciones, y desató preocupación por el estado de salud de Farías. Incluso, algunos usuarios comentaron sobre la posibilidad de poder realizar un homenaje en vida al destacado actor. “Uds q lo tienen cerca, armen un homenaje en vida y el resto apoyamos. Se lo merece”, “Cuándo un homenaje, antes que parta”, destacaron los cibernautas.

@adonisalbarran123 sorry por grabarlo , pero ai que aserle un homenaje a este gran señor , que nos dio muchas risas y alegrías con su forma de actuar ♬ Mi Viejo - Vicente Fernández

Frente a la preocupada ola de reacciones, Farías alzó la voz para tranquilizar a sus fanáticos. En entrevista con Radio ADN, el actor aclaró que, aunque el video es real, no refleja del todo su situación. “Camino despacito porque me caí y me pegué en el coxis. Entonces me cuesta caminar, porque me duele, pero sigo manejándome bien”, señaló.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Junto a eso, el intérprete no perdió la oportunidad y dejó una conmovedora reflexión sobre el envejecimiento y su perspectiva ante la vida. “Yo generalmente camino firme y erguido, como si estuviera desfilando”, sentenció, recalcando que, independiente de su edad, mantiene una actitud optimista. “Todos llegamos a viejos, y tengo ganas de llegar a viejo para saber cómo es la cosa”, comentó Fernando Farías con humor.

Finalmente, el intérprete agradeció el cariño y la preocupación de quienes comentaron el video y aseguró que su recuperación avanza favorablemente. “Gracias por preocuparse, pero estoy caminando bien y cada vez mejor. La vida es linda, a pesar de la edad, lo sigue siendo”, cerró.