Familia de María Elcira indignada por "psicofonías" que resolverían el caso: "¡Es un chanta!"

La nieta de María Elcira Contreras (86) Carla Hernández se mostró molesta por la acción de un sujeto que realizó "psicofonías" que según él, resolverían el caso de la adulta mayor desaparecida. Cabe señalar que la mujer lleva más de nueve meses perdida y no se ha encontrado ninguna prueba que de con su paradero.

A través de supuestas psicofonías, el usuario de TikTok dio cuenta de lo pudo haber sucedido con la mujer el pasado 12 de mayo. “Dice que nosotros le dimos autorización para que él hiciera esas psicofonías y eso nunca ha sido así” comentó en exclusiva para La Cuarta la joven abogada quien suele aparecer en los medios.

¿Qué dijo la nieta de María Elcira sobre el caso?

“He visto videos de él, pero no me atrevo a abrirlos, porque el tipo habla cada cosa. Es un chanta, sin respeto con la familia y dice que nosotros le dimos autorización para que él hiciera esas psicofonías y eso nunca ha sido así”, aclaró Carla. Para el medio citado la joven abogada explicó que “yo le escribí, le dije que no le creía y que, por lo que se ve, sólo quiere ganar likes. Debería haber más regulación con las redes sociales, porque cualquiera se dice ser canalizador o médium, y esto nos perjudica más como familia y genera morbo. ¿Cómo puede existir gente que está lucrando con nuestro dolor?”.

“Todavía no me doy el ánimo para abrirlo, pero no entiendo cómo puede haber gente tan mala”, añadió. En la misma línea, sostuvo que “nos hace mucho daño, tiene muchos seguidores. Se trató de comunicar con mi hermana, tratando de decir que era una persona buena, diciendo que era una persona buena que podía ayudarnos a encontrar la verdad. Yo le dije que no le creyera nada, porque este tipo está tratando de aprovecharse de nosotros”.

Peor aún, ya que dio a conocer que el sujeto “fue al fundo Las Tórtolas, hizo una psicofonía y... no sé, me cuesta hablarlo porque es demasiado fuerte. No puede ser que haya personas que tengan tan poco criterio, que hagan estos videos y dañándonos como familia con cosas sin fundamentos. Perfectamente puede ser inteligencia artificial. No sé cómo la gente puede creer”.

“Hoy quería un día de paz y alguien me manda este video. No puede ser. Siento que la gente no me deja en paz. Que aparezcan estos videos sin sustento ya es demasiado”, sentenció, sobre el desubicado registro que se hizo viral.

