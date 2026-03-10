¿Qué respondió la Fiscalía? Familia de Julia Chuñil denuncia drones y hostigamiento en predio de la dirigenta

¿Qué respondió la Fiscalía? Familia de Julia Chuñil denuncia drones y hostigamiento en predio de la dirigenta

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

“No sabíamos qué le pasaba”: Familia de joven hallada frente a casa de Delfino revela oscuro antecedente

“No sabíamos qué le pasaba”: Familia de joven hallada frente a casa de Delfino revela oscuro antecedente
“No compartiré estudio con alguien nefasto”: Panelista de Sin Filtros se retira tras inesperada aparición de Claudio Crespo

VIDEO | “No compartiré estudio con alguien nefasto”: Panelista de Sin Filtros se retira tras inesperada aparición de Claudio Crespo
FOTOS | Vivían un infierno en la tierra: Rescatan a 14 adultos sometidos a brutal maltrato en asilo de Paine

FOTOS | Vivían un infierno en la tierra: Rescatan a 14 adultos sometidos a brutal maltrato en asilo de Paine

VIDEO | ¿Todo quedó en paz? Las palabras de Clemente Montes tras su momento de furia en la cancha
VIDEO | “Me ha tocado ponerle pecho a las balas”: Así respondió Camila Vallejo la incómoda pregunta de Don Francisco

VIDEO | “Me ha tocado ponerle pecho a las balas”: Así respondió Camila Vallejo la incómoda pregunta de Don Francisco
Francisco Meneghini estaría sentenciado en U de Chile.

¡No aguantaron más! Universidad de Chile se queda sin DT tras salida de Meneghini

¡LA POLÉMICA DE LA FECHA! ¿Era mano para Universidad de Chile al final del partido?
La Roja ya se prepara para el próximo Mundial

¡Lo están tentando! Promesa nacional podría jugar el Mundial 2026 pero con otro país
VIDEO | Se lanzaron a ayudar y no lograron salir: Confirman cuatro muertos en tragedia ocurrida en Algarrobo

VIDEO | Se lanzaron a ayudar y no lograron salir: Confirman cuatro muertos en tragedia ocurrida en Algarrobo
Nominados de Coquimbo Unido a La Roja.

Tuvieron su recompensa: filtran los jugadores de Coquimbo Unido que serán nominados a La Roja

Un nuevo giro se sumó al caso de Julia Chuñil luego de que la defensa de sus hijos decidiera acudir a la justicia y presentar un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. En su alegato, apuntaron directamente contra la Fiscalía y Carabineros, a quienes acusan de haber realizado diligencias irregulares durante el desarrollo de la investigación.

Según informó ADN Radio, la abogada Karina Riquelme presentó la acción judicial donde puso en duda la legalidad de los procedimientos policiales. En su acusación, cuestionó el sobrevuelo de drones en el terreno de la familia y los interrogatorios realizados a una nieta y a una sobrina nieta de la dirigente mapuche.

Al respecto, Riquelme sentenció: “El uso de los drones ilegales nosotros lo hemos hecho saber al Ministerio Público y no se nos ha dado nunca una explicación de quién lo usa. Tampoco se ha abierto ninguna investigación respecto de quién podría estar utilizando ilegalmente esto”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Además, advirtió que las diligencias realizadas han tenido consecuencias para la familia residente del terreno. “Esto afecta la privacidad y tiene una constante angustia, no solamente a los mayores de edad, sino que evidentemente a los menores de edad que habitan en ese domicilio”, señaló. 

Y no solo eso, sino que la jurista también acusó que familiares menores de edad de Chuñil habrían sido objetivo de interrogatorios “en un contexto ilegal de parte de las policías”.

¿Cómo respondió la fiscalía? 

Las acusaciones, en tanto, fueron rechazadas por el Ministerio Público. El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, afirmó que no existe ninguna instrucción del organismo para realizar ese tipo de procedimientos.

“La fiscalía regional de Los Ríos y las fiscalías de las cuales dependen no han dispuesto diligencia alguna que diga relación con el sobrevuelo de drones en el inmueble”, afirmó Aguayo, de acuerdo con el citado medio. 

Asimismo, cuestionó que “el sustento legal que tiene esta acción pierde base toda vez que nosotros no hemos desplegado ninguna conducta que sea objeto de este recurso”. Mientras tanto, la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil sigue en marcha dentro del terreno donde se están concentrando las diligencias. 

Te puede interesar: Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

NOTAS DESTACADAS

“No sabíamos qué le pasaba”: Familia de joven hallada frente a casa de Delfino revela oscuro antecedente

“No sabíamos qué le pasaba”: Familia de joven hallada frente a casa de Delfino revela oscuro antecedente
“No compartiré estudio con alguien nefasto”: Panelista de Sin Filtros se retira tras inesperada aparición de Claudio Crespo

VIDEO | “No compartiré estudio con alguien nefasto”: Panelista de Sin Filtros se retira tras inesperada aparición de Claudio Crespo
FOTOS | Vivían un infierno en la tierra: Rescatan a 14 adultos sometidos a brutal maltrato en asilo de Paine

FOTOS | Vivían un infierno en la tierra: Rescatan a 14 adultos sometidos a brutal maltrato en asilo de Paine

VIDEO | ¿Todo quedó en paz? Las palabras de Clemente Montes tras su momento de furia en la cancha
VIDEO | “Me ha tocado ponerle pecho a las balas”: Así respondió Camila Vallejo la incómoda pregunta de Don Francisco

VIDEO | “Me ha tocado ponerle pecho a las balas”: Así respondió Camila Vallejo la incómoda pregunta de Don Francisco
Francisco Meneghini estaría sentenciado en U de Chile.

¡No aguantaron más! Universidad de Chile se queda sin DT tras salida de Meneghini

¡LA POLÉMICA DE LA FECHA! ¿Era mano para Universidad de Chile al final del partido?
La Roja ya se prepara para el próximo Mundial

¡Lo están tentando! Promesa nacional podría jugar el Mundial 2026 pero con otro país
VIDEO | Se lanzaron a ayudar y no lograron salir: Confirman cuatro muertos en tragedia ocurrida en Algarrobo

VIDEO | Se lanzaron a ayudar y no lograron salir: Confirman cuatro muertos en tragedia ocurrida en Algarrobo
Nominados de Coquimbo Unido a La Roja.

Tuvieron su recompensa: filtran los jugadores de Coquimbo Unido que serán nominados a La Roja
Damián Pizarro suma bonos en Racing.

¿Apunta a La Roja? Damián Pizarro suma bonos en Racing y recibe una oportunidad de oro para su futuro
Colo Colo solicita aforo completo.

Para seguir en el primer lugar: Colo Colo toma decisión clave para el próximo encuentro ante Huachipato
Daniella Chávez se lanza contra la ANFP.

Hasta Daniella Chávez está disconforme con el arbitraje en Chile: promete desnudo para demostrar su descontento
Mauricio Pinilla furia por penal no cobrado a U de Chile.

No quedó conforme: Mauricio Pinilla estalla en furia por penal no cobrado a U de Chile: “Para variar nos…”
Francisco Meneghini cuestionado con fuerza en U de Chile.

¿No siente vergüenza? La pregunta que puso en aprietos a Francisco Meneghini y que celebran hinchas de U de Chile
Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile

Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile
¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla

¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla
Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde

Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Preocupación en los albos! Jugador de Colo Colo es duda para enfrentar a Huachipato
Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

¡Refuerzo para el olvido! El tiempo que estaría fuera Octavio Rivero en caso de ser operado