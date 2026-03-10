¿Qué respondió la Fiscalía? Familia de Julia Chuñil denuncia drones y hostigamiento en predio de la dirigenta

Un nuevo giro se sumó al caso de Julia Chuñil luego de que la defensa de sus hijos decidiera acudir a la justicia y presentar un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. En su alegato, apuntaron directamente contra la Fiscalía y Carabineros, a quienes acusan de haber realizado diligencias irregulares durante el desarrollo de la investigación.

Según informó ADN Radio, la abogada Karina Riquelme presentó la acción judicial donde puso en duda la legalidad de los procedimientos policiales. En su acusación, cuestionó el sobrevuelo de drones en el terreno de la familia y los interrogatorios realizados a una nieta y a una sobrina nieta de la dirigente mapuche.

Al respecto, Riquelme sentenció: “El uso de los drones ilegales nosotros lo hemos hecho saber al Ministerio Público y no se nos ha dado nunca una explicación de quién lo usa. Tampoco se ha abierto ninguna investigación respecto de quién podría estar utilizando ilegalmente esto”.

Además, advirtió que las diligencias realizadas han tenido consecuencias para la familia residente del terreno. “Esto afecta la privacidad y tiene una constante angustia, no solamente a los mayores de edad, sino que evidentemente a los menores de edad que habitan en ese domicilio”, señaló.

Y no solo eso, sino que la jurista también acusó que familiares menores de edad de Chuñil habrían sido objetivo de interrogatorios “en un contexto ilegal de parte de las policías”.

¿Cómo respondió la fiscalía?

Las acusaciones, en tanto, fueron rechazadas por el Ministerio Público. El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, afirmó que no existe ninguna instrucción del organismo para realizar ese tipo de procedimientos.

“La fiscalía regional de Los Ríos y las fiscalías de las cuales dependen no han dispuesto diligencia alguna que diga relación con el sobrevuelo de drones en el inmueble”, afirmó Aguayo, de acuerdo con el citado medio.

Asimismo, cuestionó que “el sustento legal que tiene esta acción pierde base toda vez que nosotros no hemos desplegado ninguna conducta que sea objeto de este recurso”. Mientras tanto, la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil sigue en marcha dentro del terreno donde se están concentrando las diligencias.

