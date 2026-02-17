Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Don Francisco regresa a Canal 13: "Las caras de la Moneda" vuelve en marzo con Boric y Kast
Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast

Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast
muebles de oficina

Tendencia | Cómo iniciar una startup de muebles de oficina en Chile
Gustavo Quinteros quiere sí o sí a Maxi Gutiérrez.

Le cumplirán su anhelo: Gustavo Quinteros tiene listo el arribo de la nueva promesa chilena
Jorge Sampaoli y su récord de indemnizaciones.

¿Es su verdadero negocio? La estratosférica suma que ha ganado Jorge Sampaoli en tema de indemnizaciones
Cuándo y dónde ver a Huachipato en Copa Libertadores.

Chilenos a la cancha: cuándo, dónde y a qué hora ver el Carabobo vs Huachipato en Copa Libertadores
Salomón Rodríguez se luce con gol en Uruguay.

Salomón Rodríguez se olvida de Colo Colo: golazo digno del Premio Puskás en el fútbol uruguayo
El deplorable estado del Estadio Nacional.

VIDEO | El deplorable estado del Estadio Nacional tras los conciertos: U de Chile mira con preocupación  
U de Chile busca reemplazo para Meneghini.

Un viejo conocido: avisan que en U de Chile ya barajan al candidato ideal para reemplazar a Francisco Meneghini
Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”

En medio de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil hace más de un año, y cuyo cuerpo permanece sin ser encontrado, se destapó un antecedente que podría ser clave y daría un vuelco total a la dirección con la que se está llevando el caso. 

Este lunes, Contrapoder destapó que se habría encontrado una carta desconocida escrita por la dirigente mapuche en el Fundo La Fritz, perteneciente al empresario Juan Carlos Morstadt. El documento fue entregado al Ministerio Público para que se realicen peritajes tanto de su caligrafía como de su contenido.

Dicho hallazgo podría resultar clave para establecer el curso de la investigación. En ese sentido, el camino se divide en dos: Un posible parricidio o, en cambio, la participación de terceros vinculados a disputas territoriales o conflictos por la propiedad.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Cabe destacar que la abogada de la familia, Karina Riquelme, ha denunciado negligencia por parte de la Fiscalía en materia de recopilación de pruebas. Esto porque, presuntamente, la entidad no habría requerido oportunamente las grabaciones de Forestal Arauco, empresa vecina al fundo donde apareció la misiva. Esa omisión habría provocado que la evidencia fuera eliminada. 

Cambio de foco en la investigación

Fue en noviembre de 2024 cuando el caso de la desaparición de Julia Chuñil estremeció a todo el país. El ojo público tuvo pronto en la mira al empresario Juan Carlos Morstadt, sin embargo, la investigación tomó otro rumbo y puso bajo el foco al círculo cercano de la activista. 

Más tarde, en enero de este año, sus hijos Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, y su ex yerno, identificado con las iniciales B.F.B.B. (Flavio), fueron acusados y formalizados por los delitos de parricidio y homicidio, marcando un giro dramático en el caso.

Ahora, el equipo de la Fiscalía llegó hasta el fundo perteneciente a Morstadt, quien fue en su momento el principal sospechoso. Entre las pericias, surgió un hallazgo clave: una carta de Julia Chuñil

¿Qué contiene la carta inédita de Julia Chuñil? 

El documento, que pasó a formar parte de la carpeta investigativa, dataría del 12 de noviembre de 2015, informó Contrapunto. En ella, dejó constancia de una lucha larga y silenciosa. Habló de la Comunidad Putreguel, en Máfil, y de las gestiones que arrastraba desde 2013 con Forestal Arauco para recuperar un cementerio ancestral localizado en ese terreno. 

La forestal (Arauco) está reivindicando este cementerio y tiene total conocimiento de que es tierra sagrada y que hay personas sepultadas ahí, como la familia Paiñan", habría acusado la adulta mayor en la misiva. 

En este territorio que actualmente es de la familia Chuñil, pertenecientes a las comunidades de Huillicoihue se realizaba gillatue desde los años 1958, donde se reunió varias comunidades indígenas de esos tiempos y que se fue perdiendo por la colonización española y de a poco se fue perdiendo nuestra cultura y cosmovisión mapuche“, denunció. 

Sumado a eso, habría atribuido a Morstadt el abandono de su fundo y un deterioro visible de la naturaleza, consecuencia de la explotación por parte de particulares. Frente a ese escenario, la comunidad optó por una medida extrema: ocupar el territorio.

De momento, la carta pasó a manos de los peritos, en un intento de la Fiscalía por establecer si esas palabras pertenecen a Julia Chuñil. De quedar demostrada su autoría, podría ser una pieza clave para resolver el mediático caso. 

Te puede interesar: Giro radical en Caso Julia Chuñil: Descubrimiento de fiscalía acciona el despliegue total en los bosques de Máfil

NOTAS DESTACADAS

Don Francisco regresa a Canal 13: "Las caras de la Moneda" vuelve en marzo con Boric y Kast
Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast

Invitación aceptada, reclamo marítimo intacto: Bolivia confirma asistencia al cambio de mando de José Antonio Kast
muebles de oficina

Tendencia | Cómo iniciar una startup de muebles de oficina en Chile
Gustavo Quinteros quiere sí o sí a Maxi Gutiérrez.

Le cumplirán su anhelo: Gustavo Quinteros tiene listo el arribo de la nueva promesa chilena
Jorge Sampaoli y su récord de indemnizaciones.

¿Es su verdadero negocio? La estratosférica suma que ha ganado Jorge Sampaoli en tema de indemnizaciones
Cuándo y dónde ver a Huachipato en Copa Libertadores.

Chilenos a la cancha: cuándo, dónde y a qué hora ver el Carabobo vs Huachipato en Copa Libertadores
Salomón Rodríguez se luce con gol en Uruguay.

Salomón Rodríguez se olvida de Colo Colo: golazo digno del Premio Puskás en el fútbol uruguayo
El deplorable estado del Estadio Nacional.

VIDEO | El deplorable estado del Estadio Nacional tras los conciertos: U de Chile mira con preocupación  
U de Chile busca reemplazo para Meneghini.

Un viejo conocido: avisan que en U de Chile ya barajan al candidato ideal para reemplazar a Francisco Meneghini
Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR

Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”

¿Estará ante O'Higgins? Preocupación en Colo Colo por la lesión de Javier Correa

¡Quiere llegar al Mundial! Marcelo Moreno Martins vuelve a ponerse los zapatos por Bolivia
Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

VIDEO | ¡Otro tipo de exigencia! El palito de Vicente Pizarro al fútbol chileno desde Argentina

VIDEO | ¡Lo quisieron dejar sin Mundial! Ultras lanzan un criminal ataque contra Neymar Jr
Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social

Violentos incidentes marcan desalojo en Maipú mientras Tomás Vodanovic defiende plan social
“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

¡El nuevo tesoro Pirata! Coquimbo Unido sorprende con lanzamiento de nuevo producto

¡Rivales confirmados! El camino de los chilenos en el ATP 500 de Río en primera ronda
Carabineros en la mira: Fuertes denuncias sexuales salpicarían a alumnos e instructores en escuelas de formación

Carabineros en la mira: Fuertes denuncias sexuales salpicarían a alumnos e instructores en escuelas de formación