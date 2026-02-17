Tierras sagradas y memoria: Carta de Julia Chuñil emerge en medio de la investigación y destapa denuncia a Forestal Arauco

En medio de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil hace más de un año, y cuyo cuerpo permanece sin ser encontrado, se destapó un antecedente que podría ser clave y daría un vuelco total a la dirección con la que se está llevando el caso.

Este lunes, Contrapoder destapó que se habría encontrado una carta desconocida escrita por la dirigente mapuche en el Fundo La Fritz, perteneciente al empresario Juan Carlos Morstadt. El documento fue entregado al Ministerio Público para que se realicen peritajes tanto de su caligrafía como de su contenido.

Dicho hallazgo podría resultar clave para establecer el curso de la investigación. En ese sentido, el camino se divide en dos: Un posible parricidio o, en cambio, la participación de terceros vinculados a disputas territoriales o conflictos por la propiedad.

Cabe destacar que la abogada de la familia, Karina Riquelme, ha denunciado negligencia por parte de la Fiscalía en materia de recopilación de pruebas. Esto porque, presuntamente, la entidad no habría requerido oportunamente las grabaciones de Forestal Arauco, empresa vecina al fundo donde apareció la misiva. Esa omisión habría provocado que la evidencia fuera eliminada.

Cambio de foco en la investigación

Fue en noviembre de 2024 cuando el caso de la desaparición de Julia Chuñil estremeció a todo el país. El ojo público tuvo pronto en la mira al empresario Juan Carlos Morstadt, sin embargo, la investigación tomó otro rumbo y puso bajo el foco al círculo cercano de la activista.

Más tarde, en enero de este año, sus hijos Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, y su ex yerno, identificado con las iniciales B.F.B.B. (Flavio), fueron acusados y formalizados por los delitos de parricidio y homicidio, marcando un giro dramático en el caso.

Ahora, el equipo de la Fiscalía llegó hasta el fundo perteneciente a Morstadt, quien fue en su momento el principal sospechoso. Entre las pericias, surgió un hallazgo clave: una carta de Julia Chuñil.

¿Qué contiene la carta inédita de Julia Chuñil?

El documento, que pasó a formar parte de la carpeta investigativa, dataría del 12 de noviembre de 2015, informó Contrapunto. En ella, dejó constancia de una lucha larga y silenciosa. Habló de la Comunidad Putreguel, en Máfil, y de las gestiones que arrastraba desde 2013 con Forestal Arauco para recuperar un cementerio ancestral localizado en ese terreno.

“La forestal (Arauco) está reivindicando este cementerio y tiene total conocimiento de que es tierra sagrada y que hay personas sepultadas ahí, como la familia Paiñan", habría acusado la adulta mayor en la misiva.

“En este territorio que actualmente es de la familia Chuñil, pertenecientes a las comunidades de Huillicoihue se realizaba gillatue desde los años 1958, donde se reunió varias comunidades indígenas de esos tiempos y que se fue perdiendo por la colonización española y de a poco se fue perdiendo nuestra cultura y cosmovisión mapuche“, denunció.

Sumado a eso, habría atribuido a Morstadt el abandono de su fundo y un deterioro visible de la naturaleza, consecuencia de la explotación por parte de particulares. Frente a ese escenario, la comunidad optó por una medida extrema: ocupar el territorio.

De momento, la carta pasó a manos de los peritos, en un intento de la Fiscalía por establecer si esas palabras pertenecen a Julia Chuñil. De quedar demostrada su autoría, podría ser una pieza clave para resolver el mediático caso.

