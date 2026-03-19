“Completamente justificado”: Ex carabinero condenado por cegar a Fabiola Campillai hizo petición presidencial

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Por: Catalina Martínez

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Recientemente, a través de su abogada Nubia Vivanco, el excapitán de Carabineros Patricio Maturana —condenado a pasar 12 años tras las rejas por cegar a la senadora Fabiola Campillai— solicitó un indulto particular a La Moneda. 

La información salió a la luz este jueves. Según publicó La Tercera, el pasado 12 de marzo Vivanco llegó hasta el Ministerio de Justicia y dejó un sobre en la Oficina de Partes, formalizando así la solicitud que pretende conseguir el perdón presidencial para el exuniformado.

La estrategia de la delafensa

En un primer momento, la estrategia de Vivanco apuntó a resguardar la integridad de Maturana. En ese sentido, afirmó que, tras las amenazas que han denunciado públicamente, no existían condiciones claras para protegerlo dentro del penal, especialmente considerando su pasado como ex policía y la falta de certezas sobre una eventual separación del resto de los internos.

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En paralelo, optó por otra vía: gestionar directamente ante Gendarmería el acceso a beneficios penitenciarios. La estrategia dio resultados a comienzos de año, cuando en enero el excapitán consiguió autorización para salidas dominicales, respaldado en su conducta al interior del recinto.

En busca del indulto

Ahora, con el beneficio recién conseguido como carta a favor, dio un paso más y llegó directamente a La Moneda. En plena semana de la asunción a la presidencia de José Antonio Kast, presentó de manera formal la solicitud de indulto.

Al respecto, según el citado medio, Vivanco argumentó: “Para nosotros lo primero siempre fue acceder a la salida dominical, apegados a lo que exige la norma y en satisfacción a lo que es la justicia, la reparación y el objetivo virtuoso que es la reinserción social de Patricio Maturana“.

Todo, siempre con vista a un esperado indulto porque creemos que está absolutamente justificado“, reveló la abogada del ex uniformado condenado por dejar sin visión a Fabiola Campillai. 

El proceso entra ahora en una nueva fase. La solicitud de indulto para Maturana quedó en manos de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, organismo que deberá encargarse de su tramitación conforme a lo que dicta la normativa vigente.

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