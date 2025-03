Fabiola Campillai arremete furia en contra de Luciano Cruz-Coke: "¿Cómo se atreve, senador?"

Durante la jornada se vivió un tenso momento en el Senado cuando la senadora Fabiola Campillai arremetió molesta en contra de Luciano Cruz-Coke quien apoyó la iniciativa de levantar una estatua de el fallecido expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución. La idea fue aprobada por 25 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.

Cabe mencionar que en la instancia, Cruz-Coke entregó un discurso en apoyo a la iniciativa mencionando que Piñera era un “demócrata” e hizo incapié en que “en los albores de la democracia, el entonces senador Piñera apoyó la creación del monumento al expresidente Salvador Allende". Por su parte, Juan Antonio Coloma (UDI) manifestó que “hablamos de alguien que fue dos veces Presidente de la República y que, tras su muerte, concitó el homenaje de miles de personas que se congregaron en el Salón de Honor del Congreso Nacional”.

¿Qué le respondió Campillai a Cruz-Coke?

La senadora, quien durante el Estallido Social perdió sus dos ojos producto del impacto de una bomba lacrimógena en su rostro cuando iba al trabajo, mencionó que las intervenciones de sus colegas eran "vergonzosas" apelando a que el entonces presidente nunca ayudó a quienes fueron víctimas de la "represión".

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Hoy me da vergüenza pensar que esa estatua podría estar en la Plaza de la Constitución, cuando aún hay muchas personas dañadas que no tienen justicia. Me da vergüenza cómo aquí se habla de un expresidente que sí violó los derechos de las personas, de un pueblo que, a lo mejor, muchos de ellos votaron por él para que fuera presidente, pero a quien no le tiritó la boca para declararle la guerra”, precisó la senadora Campillai.

“¿Cómo se atreve el senador Cruz-Coke a compararlo con el expresidente Allende? No hay comparación, senador. Usted me ve todos los días y voy a tener que vivir toda mi vida sin mis ojos. Pregúntele a mi familia lo que piensa del expresidente Piñera”, sentenció la mujer bastante afectada por la medida aprobada.

Te puede interesar: Tras visita de Cariola a la Cámara con su bebé: De Rementería responde molesto a "consejo" de Pancho Malo sobre su paternidad