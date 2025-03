Tras visita de Cariola a la Cámara con su bebé: De Rementería responde molesto a "consejo" de Pancho Malo sobre su paternidad

A través de redes sociales el diputado Tomás De Rementería paró en seco a Francisco Muñoz conocido popularmente como Pancho Malo por una publicación que realizó en contra de su pareja la diputada Karol Cariola, quien recordemos se presentó en la Cámara con su bebé recién nacido. El líder del Team Patriota acusó que exponían a la guagua.

Cabe mencionar que debido a las críticas que recibió Cariola la Defensoría de la Niñez se refirió a la visita de la parlamentaria con su bebé señalando que “no vislumbramos vulneraciones graves, ni acciones que debamos emprender”. Así mismo mencionaron que “instamos a las y los parlamentarios a impulsar y avanzar en las medidas legislativas que se encuentran pendientes en el Congreso, y que responden a la necesidad de protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”.

¿Qué le respondió De Rementería a Pancho Malo?

El líder del Team Patriota vio a Cariola entrando con su guagua en brazos al Congreso y compartió la noticia a través de X con una crítica. La acusó de ser “una promotora del aborto usando la maternidad como escudo”. “¿Qué dice el diputado De Rementería? Exponer un bebé de esa manera refleja el peligro que esta gente representa para Chile" lanzó.

“Digo que: no recibo consejos de paternidad y crianza de un homicida”, contestó De Rementería, en un post que generó miles de reacciones. Pero el activista de ultraderecha siguió: “Difícilmente un zurdo cobarde como tú, podrá entender mis consejos”, lanzó. También y a pito de nada, publicó una foto de Cariola con Fidel Castro, asegurando que era el “ídolo” de la “súper mamá” cerró.

"Ya, pero por qué no te hiciste cargo como muchos padres de este país, o era más importante el show que la vulneracion de derechos de un bebé?"; "Si no eres capaz de defender a tu hijo es porque no eres el padre de ese hijo"; "Patético el show. Exponer a un bebé de días a virus y otras cosas, solo para salvar tu posición política es francamente detestable", fueron algunos de los comentarios que generó la noticia.

