¿Vuelve a los azules? ExUniversidad de Chile termina su temporada y ya ve sus opciones

Jugadores Universidad de Chile

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa

Vecinos escucharon gritos de auxilio: El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Sorpresa Monumental! Colo Colo renovaría contrato a jugador que no ha sumado minutos
Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales

“Indignante”: Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales
Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser

“¡Acá no estamos en Santiago!”: Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser
El contundente descargo de ambulante de Meiggs

“Si el alcalde diera oportunidad…”: El contundente descargo de ambulante de Meiggs por operativo anti-toldos

¡Una semana de ensueño! Tomás Barrios levanta el título del Challenger 75 Lima 2
Hijo de Julia Chuñil apunta a teoría sobre presunto montaje en el caso

“Nos quieren echar la culpa”: Hijo de Julia Chuñil apunta a teoría sobre presunto montaje en el caso

"Se portó mal": revelan la indisciplina por la que cortaron a Manley Clerveaux en Colo Colo
Chile Sub 17 vs Canadá: cuándo y dónde ver

A buscar la clasificación: cuándo y a qué hora ver el Chile vs Canadá en el Mundial Sub 17
Leandro Fernández carga contra la ANFP.

No hay paz: Leandro Fernández barre el piso con la ANFP después de su partidazo con la U

Este fin de semana, Universidad de Chile enfrentaba un duro duelo ante Deportes Limache en condición de local, los azules buscaban seguir sumando para no perderle pisada a Universidad Católica por el puesto del Chile 2, mientras que la visita buscaba una victoria para alejarse de los peligrosos puestos del descenso.

El duelo comenzó en favor de la visita, quienes al minuto 11', abrieron la cuenta gracias a Bastián Silva y sólo minutos después a los 15', Facundo Pons puso el 2-0 parcial. En el minuto 39', Charles Aránguiz descontó vía penal y Leandro Fernández igualó el marcador al minuto 46'. En el minuto 56', Javier Altamirano puso en ventaja a los azules, pero Facundo Pons igualó las acciones en el minuto 65' con su doblete, sin embargo, Leandro Fernández también anotó su doblete al minuto 67', para darle el triunfo al romántico viajero.

Con esta increíble y épica victoria, Universidad de Chile sumó importantes tres puntos que le permiten ubicarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, a sólo tres unidades de Universidad Católica en el segundo lugar. Ahora los azules descansarán por una nueva fecha FIFA y luego volverán a la competencia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Gracias a la gran y épica victoria de Universidad de Chile ante Deportes Limache, el cuadro azul se ubica a sólo tres puntos de Universidad Católica para conseguir el cupo del Chile 2 y la clasificación a la Copa Libertadores. Por otro lado, tras el receso por una nueva fecha FIFA, el equipo universitario tendrá un duro encuentro ante O'Higgins que se ubica a dos puntos sobre ellos.

¿El regreso de un viejo conocido?

Con miras a lo que será la próxima temporada, el romántico viajero tiene en carpeta el regreso de un exazul, este es el caso de Felipe Mora, quien actualmente milita en el Portland Timbers de la MLS. Pero ahora el equipo del nacional quedó eliminado de los playoffs del norte del continente y los rumores apuntan a que Mora apostaría por su regreso al cuadro universitario y que el club no lo vería con malos ojos.

También te puede interesar: ¡Una semana de ensueño! Tomás Barrios levanta el título del Challenger 75 Lima 2

NOTAS DESTACADAS

El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa

Vecinos escucharon gritos de auxilio: El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Sorpresa Monumental! Colo Colo renovaría contrato a jugador que no ha sumado minutos
Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales

“Indignante”: Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales
Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser

“¡Acá no estamos en Santiago!”: Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser
El contundente descargo de ambulante de Meiggs

“Si el alcalde diera oportunidad…”: El contundente descargo de ambulante de Meiggs por operativo anti-toldos

¡Una semana de ensueño! Tomás Barrios levanta el título del Challenger 75 Lima 2
Hijo de Julia Chuñil apunta a teoría sobre presunto montaje en el caso

“Nos quieren echar la culpa”: Hijo de Julia Chuñil apunta a teoría sobre presunto montaje en el caso

"Se portó mal": revelan la indisciplina por la que cortaron a Manley Clerveaux en Colo Colo
Chile Sub 17 vs Canadá: cuándo y dónde ver

A buscar la clasificación: cuándo y a qué hora ver el Chile vs Canadá en el Mundial Sub 17
Leandro Fernández carga contra la ANFP.

No hay paz: Leandro Fernández barre el piso con la ANFP después de su partidazo con la U
Paulo Díaz es criticado en River.

No pasó la prueba: en Argentina hacen añicos a Paulo Díaz por su nivel ante Boca Juniors
Colo Colo busca el fichaje de odiado jugador.

Increíble: Colo Colo buscaría el fichaje del delantero más odiado en la historia del club
Prensa argentina destroza a Palacios en triunfo de Boca ante River

¿Te lo esperabas?: Así evaluó la prensa argentina a Carlos Palacios en el triunfo de Boca ante River
La insólita explicación de Pablo Milad al fracaso de La Roja en el Mundial Sub 20

La insólita explicación de Pablo Milad al fracaso de La Roja en el Mundial Sub 20: "No esperemos..."
Fórmula 1: Remontada histórica de Verstappen no impide triunfo de Norris en Brasil

Fórmula 1: Remontada histórica de Verstappen no impide triunfo de Norris en el GP de Brasil
Esto necesita Chile para clasificar en el Mundial Sub 17 de Qatar

Tras el empate con Uganda: Esto necesita Chile para clasificar en el Mundial Sub 17 de Qatar
Cambio de última hora en la formación de la U para su "final" contra Limache

¡Sorpresa de Álvarez!: Cambio de última hora en la formación de la U para su "final" contra Limache
El feroz ninguneo de Javier Correa a la UC tras dichos de Esteban Pavez

¿Molestia en Colo Colo?: El feroz ninguneo de Javier Correa a la UC tras polémicos dichos de Esteban Pavez
Miguel Ramírez anuncia su salida de Unión Española con brutal desahogo

En zona de descenso y sin DT: Miguel Ramírez anuncia su salida de Unión Española con brutal desahogo
Gigante de Sudamérica se prepara para arrebatarle el fichaje de Octavio Rivero a la U

¿Se aleja otra vez?: Gigante de Sudamérica se prepara para arrebatarle el fichaje de Octavio Rivero a la U