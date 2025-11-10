¡Una semana de ensueño! Tomás Barrios levanta el título del Challenger 75 Lima 2

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (81), Cristián Garín (105), Tomás Barrios (111), Nicolás Jarry (122) y Matías Soto (281).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

La semana pasada, Tomás Barrios se manntuvo firme en el Challenger 75 de Lima 2 en Perú, donde también estaba participando Cristián Garín quien quedó eliminado en los cuartos de final en manos del local Gonzalo Bueno. Por su parte, Barrios pudo seguir avanzando hasta las instancias finales del torneo de la gira sudamericana.

El día de ayer, Tomás Barrios enfrentó la gran final del Challenger 75 de Lima 2, donde se cruzó ante el tenista brasileño Joao Reis Da Silva (221), en un duelo bastante equiparado que el chileno ganó en dos sets con dos tie-breaks por parciales de 7-6/ 7-6. Con esto Longashot logró su tercer título del año a nivel Challenger y el séptimo de su carrera.

Longashot acercándose al top 100

Tras esta enorme semana con un nuevo título para sus vitrinas, el chillanejo suma 75 puntos para el ránking ATP, lo que le permitirá ubicarse en el lugar 111° del mundo y como uno de los mejores jugadores chilenos en esta categoría. Cabe señalar que durante el torneo también disputó el duelo más largo en la historia de un Challenger, con 4 horas y 26 minutos ante el argentino Juan Bautista (321) por los cuartos de final.

