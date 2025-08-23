"Está en la carpeta": El extécnico de Lionel Messi que asoma como candidato en Colo Colo

Lionel Messi y Colo Colo

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Claudio Borghi Colo Colo

La impensada confesión de Claudio Borghi mientras Colo Colo busca DT: "Yo tenía la posibilidad…"
cabo Florido

“Poco le duró la libertad a ese zángano”: Así reaccionó madre de cabo Florido a recaptura del asesino de su hijo
avalancha

“Es sumamente peligroso”: Autoridades apuntan contra irresponsabilidad de esquiadores tras avalancha
Masacre Independiente vs U de Chile

¡Cero autocrítica!: Cuenta oficial de Independiente arremete contra la U con insólito cortometraje
Johnny Herrera U de Chile vs Independiente

Johnny Herrera estalla contra Independiente y aplaude gestión de la U: "Coludidos con su barra"
Reos prófugos

¿En dónde estaban? Reos prófugos de la cárcel de Valparaíso habrían sido capturados
hincha chileno en Argentina

“Me puede explotar el ojo”: El crudo relato de hincha de la “U” tras violento episodio en Argentina
perrito

Se acercó a pedir ayuda: Perrito sufrió brutal amputación en plena calle en Coronel
Jeannette Jara

“Ahora quiere castigar a los adultos mayores”: La dura crítica de Jeannette Jara a propuestas económicas de Kast
esteban pavez

"Un par de amigos andaban ahí": La sentida revelación de Esteban Pavez sobre la barbarie ocurrido en partido de la U

Luego de la abrupta salida de Jorge Almirón, Colo Colo continúa en su búsqueda para definir a su próximo entrenador, y mientras diversos nombres aparecen en la frontera del Cacique, nada más y nada menos que un extécnico de Lionel Messi estaría en la mira de Blanco y Negro para asumir el banco colocolino.

Efectivamente, si bien Hugo González fue el elegido para tomar la dirección del 'popular' de manera interina, en Macul no se plantean su permanencia y trabajan a toda máquina para contratar un nuevo estratega, y aparentemente son tres los candidatos que seducen a la concesionaria presidida por Aníbal Mosa.

Fue el periodista Christopher Brandt quien en el programa F Show de ESPN dio a conocer el listado que estudian en la dirigencia: "Está Pablo 'Vitamina' Sánchez, ex Liga de Quito, que ya fue ofrecido hace un tiempo atrás, en conjunto con Martín Palermo en un momento, no sé si hoy Palermo está en esta lista ahora".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Pablo Repetto, el uruguayo, también está en esta nómina", agregó el comunicador, pero tras confirmar la opción del charrúa vendría lo más llamativo, pues el Cacique buscaría un verdadero bombazo firmando a un DT que dirigió a Messi en hasta tres ocasiones: FC Barcelona, Inter de Miami y la Selección de Argentina.

"Y está en la carpeta de Colo Colo, en la carpeta de Blanco y Negro y está siendo analizado, un nombre potente, no sé si hoy está al alcance, pero la idea es ver qué posibilidades hay: Gerardo Martino", remató Brandt, por lo que los próximos días podrían traer importantes novedades en el Estadio Monumental.

Te puede interesar: "Un par de amigos andaban ahí": La sentida revelación de Esteban Pavez sobre la barbarie ocurrido en partido de la U

NOTAS DESTACADAS

Claudio Borghi Colo Colo

La impensada confesión de Claudio Borghi mientras Colo Colo busca DT: "Yo tenía la posibilidad…"
cabo Florido

“Poco le duró la libertad a ese zángano”: Así reaccionó madre de cabo Florido a recaptura del asesino de su hijo
avalancha

“Es sumamente peligroso”: Autoridades apuntan contra irresponsabilidad de esquiadores tras avalancha
Masacre Independiente vs U de Chile

¡Cero autocrítica!: Cuenta oficial de Independiente arremete contra la U con insólito cortometraje
Johnny Herrera U de Chile vs Independiente

Johnny Herrera estalla contra Independiente y aplaude gestión de la U: "Coludidos con su barra"
Reos prófugos

¿En dónde estaban? Reos prófugos de la cárcel de Valparaíso habrían sido capturados
hincha chileno en Argentina

“Me puede explotar el ojo”: El crudo relato de hincha de la “U” tras violento episodio en Argentina
perrito

Se acercó a pedir ayuda: Perrito sufrió brutal amputación en plena calle en Coronel
Jeannette Jara

“Ahora quiere castigar a los adultos mayores”: La dura crítica de Jeannette Jara a propuestas económicas de Kast
esteban pavez

"Un par de amigos andaban ahí": La sentida revelación de Esteban Pavez sobre la barbarie ocurrido en partido de la U
Willy Sabor

¡Iban armados! Revelan detalles del violento asalto que sufrió Willy Sabor en Cerro Navia
hincha afectado u de chile

"No teníamos por donde escapar": El desgarrador testimonio de uno de los hinchas de la U lanzado al vacío
presidente Boric

¿Habrá acciones legales contra agresores? El descargo del presidente Boric tras violento episodio en Argentina
universidad de chile vs. independiente

Conmebol toma dura medida contra la U e Independiente: Las acusaciones que enfrentan los equipos
hinchas

Los tienen identificados: Desde Argentina anuncian dura medida contra hinchas de Independiente
sede masónica

¡Salieron a dar explicaciones! Carabineros hizo espeluznante hallazgo en una sede masónica
michael clark, u de chile

Michael Clark salió al paso: U de Chile hace esperada solicitud ante partido contra Everton
la roja

La Roja cambia de piel: Nicolás Córdova deja fuera a los históricos y apuesta por la nueva generación en su nómina
Sin Filtros

“¡Tranquilo! ¡Tómese la pastilla!“: Gabriel Alemparte protagonizó tenso round con panelista en Sin Filtros
u de chile

¿Se suspende o se juega? En U de Chile tienen esta petición para el partido contra Everton