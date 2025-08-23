"Está en la carpeta": El extécnico de Lionel Messi que asoma como candidato en Colo Colo

Luego de la abrupta salida de Jorge Almirón, Colo Colo continúa en su búsqueda para definir a su próximo entrenador, y mientras diversos nombres aparecen en la frontera del Cacique, nada más y nada menos que un extécnico de Lionel Messi estaría en la mira de Blanco y Negro para asumir el banco colocolino.

Efectivamente, si bien Hugo González fue el elegido para tomar la dirección del 'popular' de manera interina, en Macul no se plantean su permanencia y trabajan a toda máquina para contratar un nuevo estratega, y aparentemente son tres los candidatos que seducen a la concesionaria presidida por Aníbal Mosa.

Fue el periodista Christopher Brandt quien en el programa F Show de ESPN dio a conocer el listado que estudian en la dirigencia: "Está Pablo 'Vitamina' Sánchez, ex Liga de Quito, que ya fue ofrecido hace un tiempo atrás, en conjunto con Martín Palermo en un momento, no sé si hoy Palermo está en esta lista ahora".

"Pablo Repetto, el uruguayo, también está en esta nómina", agregó el comunicador, pero tras confirmar la opción del charrúa vendría lo más llamativo, pues el Cacique buscaría un verdadero bombazo firmando a un DT que dirigió a Messi en hasta tres ocasiones: FC Barcelona, Inter de Miami y la Selección de Argentina.

"Y está en la carpeta de Colo Colo, en la carpeta de Blanco y Negro y está siendo analizado, un nombre potente, no sé si hoy está al alcance, pero la idea es ver qué posibilidades hay: Gerardo Martino", remató Brandt, por lo que los próximos días podrían traer importantes novedades en el Estadio Monumental.

