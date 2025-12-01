¡No seguiría! Confirman que cuestionado jugador de Colo Colo sería el primer cortado

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana se disputó la penúltima fecha del Campeonato Nacional, donde si bien el gran campeón de este año ya se consagró, aún hay varias cosas por disputarse, como los puestos a copas internacionales y los equipos que perderían la categoría. Es aquí donde Colo Colo debió ir hasta el norte para enfrentarse a Cobresal en un duelo vital por la clasificación a Copa Sudamericana.

El partido comenzó de inmediato con problemas para los albos, ya que tras un mal pase al portero de Emiliano Amor, César Munder aprovechó la oportunidad y abrió la cuenta para Cobresal al minuto 12'. Sumado a esto, antes del fin del primer tiempo al minuto 44', Diego Coelho aumentó las cifras para el local, mientras que en la segunda mitad, César Munder anotó un verdadero golazo al minuto 50', para cerrar la goleada en el norte.

Con esta resultado, Cobresal volvió a meterse en la zona de copas internacionales, mientras que Colo Colo quedó en el octavo puesto y ahora dependerá no sólo de sí mismo en la último fecha, sino que también de varios resultados como del mismo cuadro minero, como también de Audax Italiano quienes aún deben disputar su encuentro de este fecha.

Actualmente Colo Colo se encuentra en el octavo puesto de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional y estaría quedando fuera de los puestos de copas internacionales. Los albos se mantienen a dos puntos del último clasificado que es Audax Italiano, quienes además aún deben disputar su partido el día de hoy ante Ñublense.

El primer cortado

Los albos ya están pensando en el plantel de la próxima temporada, donde ya analizan a los jugadores que seguirían y los que tendrán que buscar nuevos rumbos el otro año. Uno de los jugadores que fue villano este fin de semana fue Emiliano Amor, quien ahora según la información de la prensa, no continuaría en el cacique para la próxima temporada.

