¡Complicada situación! Exseleccionado nacional podría quedarse sin club

El pasado viernes, Colo Colo disputaba su duelo pendiente ante Deportes Iquique, donde este sería el segundo partido oficial de Fernando Ortiz al mando del equipo. Los albos necesitaban obtener una victoria para no alejarse de la zona de copas internacionales, mientras que los dragones celestes buscan salir del fondo de la tabla.

El cacique mostró una gran jerarquía y dominó gran parte del encuentro, donde abrieron el marcador al minuto 38', gracias a la anotación de Marcos Bolados. En el segundo tiempo, Mauricio Isla aumentó el marcado al minuto 64'. Luego, Claudio Aquino decretó la goleada a través de lanzamiento penal en el minuto 81', y Arturo Vidal cerró el encuentro con su anotación al minuto 86' para el 4-0 definitivo.

Con este resultado, Colo Colo suma 34 unidades y se posiciona a cuatro puntos de Cobresal, equipo que ocupa el séptimo lugar de la tabla de posiciones y que además es el último puesto para las copas internacionales. Ahora los albos continuarán trabajando para que una vez vuelva la competencia, puedan seguir escalando lugares.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Durante el último mercado de fichajes, una de las cartas que sonó para reforzar a Colo Colo fue el caso de Joaquín Montecinos. El delantero llegó a tener conversaciones con la gente del cuadro albo e incluso no participó en algunos duelos de O'Higgins, en caso que tuviera que cambiar de club en el Campeonato Nacional, pero esto finalmente no llegó a buen puerto.

Tras su fallido arribo a Macúl, el delantero fue marginado de O'Higgins, donde no está siendo considerado como opción para el equipo. Pero esto podría complicarse aún más ya que en diciembre termina su paso por Rancagua y también su contrato en el Xolos de México, donde ninguna de las dos instituciones bucaría renovarlo y esto lo dejaría sin club para la próxima temporada.