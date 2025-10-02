¡Complicada situación! Exseleccionado nacional podría quedarse sin club

Joaquín Montecinos podría quedarse sin club.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Profe Artés lanzó crítica contra candidatos de derecha

“Son cínicos, así de simple”: El feroz descargo del Profe Artés contra candidatos de derecha
Nuevo roles para Esteban Pavez y Arturo Vidal en Colo Colo.

¡Polémica decisión! La nueva fórmula de Fernando Ortiz con Pavez y Vidal en Colo Colo
La dura lesión de Matías Sepúlveda en Universidad de Chile.

¡No jugaría con Lanús! Figura de Universidad de Chile sufre por dura lesión
Johannes Kaiser critica a ministra Orellana por su postura sobre el aborto

Fuego cruzado por el aborto: Kaiser lanzó fuerte crítica contra ministra Antonia Orellana
Universidad de Chile quiere aprovechar a Luciano Pons.

¡Pons es clave! El gran negocio de Universidad de Chile con Luciano Pons y Lucas Di Yorio
Hijo de Julia Chuñil se refirió al caso tras revelación de audio interceptado

“Si algo me pasa, ustedes sabrán quién fue”: Hijo de Julia Chuñil apunta contra empresario tras revelación de audio
Chile Sub 20 cómo, cuándo y dónde ver.

Será una verdadera final: Cuándo y dónde ver el Chile Sub 20 vs Egipto en el Mundial
U de Chile y U Católica pelean por un crack.

Clásico de mercado: U de Chile y U Católica se pelean el fichaje de esta figura argentina
Abren expediente contra Pipo Gorosito.

Por declaraciones contra la U de Chile: Conmebol toma severa decisión con "Pipo" Gorosito
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

¿Se acerca a Juan Pinto Durán? Revelan la oferta de la ANFP para convencer a Manuel Pellegrini

El pasado viernes, Colo Colo disputaba su duelo pendiente ante Deportes Iquique, donde este sería el segundo partido oficial de Fernando Ortiz al mando del equipo. Los albos necesitaban obtener una victoria para no alejarse de la zona de copas internacionales, mientras que los dragones celestes buscan salir del fondo de la tabla.

El cacique mostró una gran jerarquía y dominó gran parte del encuentro, donde abrieron el marcador al minuto 38', gracias a la anotación de Marcos Bolados. En el segundo tiempo, Mauricio Isla aumentó el marcado al minuto 64'. Luego, Claudio Aquino decretó la goleada a través de lanzamiento penal en el minuto 81', y Arturo Vidal cerró el encuentro con su anotación al minuto 86' para el 4-0 definitivo.

Con este resultado, Colo Colo suma 34 unidades y se posiciona a cuatro puntos de Cobresal, equipo que ocupa el séptimo lugar de la tabla de posiciones y que además es el último puesto para las copas internacionales. Ahora los albos continuarán trabajando para que una vez vuelva la competencia, puedan seguir escalando lugares.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Durante el último mercado de fichajes, una de las cartas que sonó para reforzar a Colo Colo fue el caso de Joaquín Montecinos. El delantero llegó a tener conversaciones con la gente del cuadro albo e incluso no participó en algunos duelos de O'Higgins, en caso que tuviera que cambiar de club en el Campeonato Nacional, pero esto finalmente no llegó a buen puerto.

Tras su fallido arribo a Macúl, el delantero fue marginado de O'Higgins, donde no está siendo considerado como opción para el equipo. Pero esto podría complicarse aún más ya que en diciembre termina su paso por Rancagua y también su contrato en el Xolos de México, donde ninguna de las dos instituciones bucaría renovarlo y esto lo dejaría sin club para la próxima temporada.

NOTAS DESTACADAS

Profe Artés lanzó crítica contra candidatos de derecha

“Son cínicos, así de simple”: El feroz descargo del Profe Artés contra candidatos de derecha
Nuevo roles para Esteban Pavez y Arturo Vidal en Colo Colo.

¡Polémica decisión! La nueva fórmula de Fernando Ortiz con Pavez y Vidal en Colo Colo
La dura lesión de Matías Sepúlveda en Universidad de Chile.

¡No jugaría con Lanús! Figura de Universidad de Chile sufre por dura lesión
Johannes Kaiser critica a ministra Orellana por su postura sobre el aborto

Fuego cruzado por el aborto: Kaiser lanzó fuerte crítica contra ministra Antonia Orellana
Universidad de Chile quiere aprovechar a Luciano Pons.

¡Pons es clave! El gran negocio de Universidad de Chile con Luciano Pons y Lucas Di Yorio
Hijo de Julia Chuñil se refirió al caso tras revelación de audio interceptado

“Si algo me pasa, ustedes sabrán quién fue”: Hijo de Julia Chuñil apunta contra empresario tras revelación de audio
Chile Sub 20 cómo, cuándo y dónde ver.

Será una verdadera final: Cuándo y dónde ver el Chile Sub 20 vs Egipto en el Mundial
U de Chile y U Católica pelean por un crack.

Clásico de mercado: U de Chile y U Católica se pelean el fichaje de esta figura argentina
Abren expediente contra Pipo Gorosito.

Por declaraciones contra la U de Chile: Conmebol toma severa decisión con "Pipo" Gorosito
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

¿Se acerca a Juan Pinto Durán? Revelan la oferta de la ANFP para convencer a Manuel Pellegrini
Colo Colo busca a este jugador.

Para reemplazar a un histórico: Colo Colo busca el fichaje de este crack del fútbol chileno
Alejandro Tabilo gana en Masters de Shanghai.

Imparable: Alejandro Tabilo vuelve a ganar en Masters de Shanghái y sigue firme en terreno chino
Grupo de sujetos desenterró el cuerpo de su amigo en Dalcahue

¡Insólito caso en Dalcahue! Sujetos entraron borrachos al cementerio y se llevaron el cuerpo de su amigo
venezolana desata ola de críticas con fea burla sobre chilenos

“Esta conch... merece todas las recetas”: Venezolana desató furia en redes sociales con cruda burla sobre suicidios en Chile
Dónde y cómo ver la Champions League.

¡Con varias goleadas! Los resultados de la fecha dos de la Champions League
Giorgio Jackson se lanzó contra José Antonio Kast tras críticas al Gobierno

“Está acorralado”: Giorgio Jackson responde con todo a Kast tras fuertes acusaciones contra el gobierno
Trbunal rechaza nueva prisión preventiva para Jorge Valdivia

Se salvó: Tribunal rechaza prisión preventiva para Jorge Valdivia pese a polémico video
Gran marco de público en el Mundial sub-20.

¡Un gran apoyo del público! La buena asistencia que ha tenido el Mundial sub-20
La Roja cayó ante Japón en el Mundial sub-20.

¿Excusas o tiene un punto? Nicolás Córdova entrega las razones de la posición de Francisco Rossel
Abogadas de familia de Julia Chuñil revelan audio interceptado

¡Acusan montaje judicial! Audio interceptado revelaría el terrible destino de Julia Chuñil