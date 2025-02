Exponen angustiante petición de cercano al Negro Piñera: "Está solo en el depa..."

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana dieron a conocer nuevos antecedentes sobre el estado de salud de Miguel Negro Piñera quien fue diagnosticado con leucemia a finales del 2024. Recordemos que durante las últimas horas se informó que debió ser internado de urgencia en la Clínica Alemana de Temuco.

Tras la noticia, algunos cercanos al cantante actualizaron la situación en la que se encuentra el hermano del expresidente Sebastián Piñera y se dio a conocer que durante el fin de semana estuvo participando en varios eventos e incluso habría tomado algunas piscolas, las cuales tiene prohíbidas por sus médicos debido a la gravedad de su enfermedad.

¿Qué petición realizó un cercano al Negro Piñera?

La persona que le escribió a Julio César Rodríguez y de quien no quisieron entregar su identidad, aseguró que hasta antes de esta hospitalización el músico se encontraba viviendo solo en su departamento. “Hay que hacer algo más coordinado y organizado para parar al Negro, porque es más porfiado que la.... Y sí, está solo en el depa. Podrían y podríamos quizás hacer algo que lo pudiera retener un poco más”, leyó Rodríguez desde su celular.

“Está solo, solo en el depa. Creo que hay que ponerle más ojo. No quiere parar, no hay caso, no se le puede debatir. Todo bien con la familia pero yo creo que hay que ponerle gente. Y sí, tiene prohibido tomar”, agregó la persona con la que conversó el comunicador. La situación abrió el debate en el panel con opiniones divididas.

Por otro lado, la fuente señaló que tras su participación en la Gala del Festival de Viña del Mar el Negro quedó agotado, ya que la situación le habría implicado gran estrés. Así mismo contó que habría rechazado la sugerencia de su familia en viajar a Estados Unidos o algún país de Europa para recibir un tratamiento de primer nivel. “No quiere morir lejos”, afirmó la persona.

