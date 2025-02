"¡Viva Pinochet!": venezolana saca ronchas y culpa al socialismo de fracasada rutina de George Harris

Durante la noche del domingo se presentó en la Quinta Vergara el comediante venezolano George Harris, quien lamentablemente fue pifiado por el público debiendo abandonar el escenario. Tras lo ocurrido sus compatriotas en maza abandonaron la primera noche del festival y acusaron xenofobia por parte de los chilenos.

A las afueras del estadio protagonizaron cantos con el lema "no a la xenofobia" y fue en eso que varios venezolanos quisieron entregar su opinión de lo ocurrido a la prensa acusando una propagada amarillista de los medios de comunicación y apuntando a una "mala educación" de los chilenos ante los invitados internacionales.

Mujer venezolana furia tras presentación de George Harris

“Les duele que digamos que los socialistas no sirven pa’ ni mierda. Eso es lo que les duele a los chilenos”, dijo la deslenguada entrevistada. Un chileno que pasaba por el lugar la llamó a la calma. “No diga eso, acá nos venimos a divertir”, le aclaró la mujer quien no pudo terminar de escuchar la rutina de su compatriota.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Con un tono cada vez más molesto la mujer mencionó. “Acá no nos venimos a divertinos... ¡Qué viva Pinochet”, cerró furia y retirándose del lugar. Sus dichos causaron polémica rápidamente y fueron compartidos por varios medios. Tan solo en X tiene miles de reproducciones y comentarios.

“Viviera Pinocho.. NO ESTARÍAN NI CONTANDO LA HISTORIA JA”, “La prepotencia, cero humildad y altanería de esta gente superó la paciencia y buena fe de los chilenos. Se aprovecharon y eso no se hace y nosotros no perdonamos”, “Esto pasa por no tener una ley contra el negacionismo, como la tendría cualquier país serio” y “Los venezolanos se creen la última Coca-Cola del mundo, los venezolanos se llenan la boca pidiendo respeto, pero sin embargo ellos no la conocen y menos humildad”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en X.

Te puede interesar: Revelan los detalles de la trágica muerte de surfista arrollada por una lancha en Cobquecura