Exjugador de la U iba con su esposa e hijo: Jugadores profesionales sufren encerrona que terminó en persecución

Durante la noche del viernes, tres jugadores profesionales del campeonato nacional vivieron momentos de terror tras ser víctimas de una encerrona en la Autopista Central de la Región Metropolitana.

Se trata de Joaquín Larrivey, goleador argentino de la Universidad de Chile entre 2020 y 2021; además del chileno Cristóbal Jorquera, figura colocolina entre principalmente entre 2006 y 2011; y Ángel Guillar, también argentino y actual delantero del populoso Deportes Concepción.

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Según consignó Radio ADN, a bordo del vehículo también iban la esposa de Joaquín Larrivey y el hijo de ambos, un menor de solo siete meses.

Si bien no hubo víctimas con daño físico considerable, los delincuente los obligaron a descender del automóvil BMW 430i Coupé premunidos de armas de fuego con las que amenazaron a los pasajeros y conductor.

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Una vez concretaron el robo y al mismo tiempo que las víctimas dieron el aviso a las policías, los delincuentes escaparon del lugar, iniciando una riesgosa persecución que terminó en la comuna de El Bosque, cuando el delincuente al volante perdió el control de la maquina, permitiendo el alcance de Carabineros, la detención de uno de los tres involucrados y la recuperación del auto involucrado con evidentes daños.