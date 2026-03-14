¿La solución a todo?: La U contactó a un ex DT de Boca Juniors para reemplazar a Meneghini

La U contactó a ex DT de Boca Juniors para reemplazar a Meneghini

Por: Kevin Vejar

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Tras ponerle fin al fugaz ciclo de Francisco Meneghini, Universidad de Chile está contra el tiempo para definir quién asumirá el equipo en esta temporada 2026 que recién comienza, y en medio de los rumores que apuntan a diversos candidatos, desde Argentina avisan que la U ya contactó a un ex DT de Boca Juniors.

Efectivamente, la criticada apuesta por el 'Paqui' finalizó de la peor manera en el Centro Deportivo Azul, lo que no sorprendió precisamente a la gran masa de hinchas que desde su arribo cuestionaron al estratega por su falta de experiencia, más aún considerando que su antecesor en el cargo había sido Gustavo Álvarez.

¿Qué sigue ahora? Pues Azul Azul trabaja a todo máquina para conseguir a su tercer técnico en un lapso de tan solo meses, pero lo que nadie se imaginaba es que un excéntrico nombre que pasó por La Bombonera se volvería la nueva alternativa de la dirigencia, más aún considerando que no le fue precisamente bien.

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La U quiere a Fernando Gago como su nuevo técnico

Por supuesto, hablamos de Fernando Gago, quien pese a su criticada estadía en el banco xeneize, ahora asoma como serio candidato a tomar las riendas del 'Romántico Viajero', esto según publicó el periodista César Luis Merlo en su cuenta personal de X: "La U de Chile le ofreció el cargo de entrenador a Fernando Gago".

"El ex DT de Boca Juniors se encuentra analizando diversos escenarios de la institución para luego dar una respuesta", concluye el comunicador en su post, por lo que ahora todo está en manos del trasandino, que actualmente no tiene club tras dirigir al Necaxa, donde en 20 partidos consiguió cinco victorias, seis empates y nueve derrotas.

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