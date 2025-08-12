Esta vez no es Marchant: Exigen a Jorge Almirón darle más minutos a este canterano de Colo Colo

colo colo

Por: Fabián Marambio

Colo Colo está hundido en una profunda crisis y uno de los tantos problemas que lo acomplejan es el minutaje Sub 21. Es justamente para solucionar ese drama que le exigieron a Jorge Almirón darle más rodaje a uno de los grandes proyectos que tiene el club.

El encargado de hacer la solicitud fue Miguel Riffo, afirmando que "vi bien a Nicolás Suárez, un jugador con gran técnica y se movió bien durante el partido. Obviamente en situaciones donde el equipo no está bien en la tabla a veces se hace difícil para jóvenes".

Al exdefensa del Cacique le gustaría ver a Suárez y más juveniles jugando en el primer equipo. "Tiene que haber una línea de trabajo y de inclusión para que Colo Colo tenga un gran porcentaje de jugadores formados en casa, también seleccionados en distintas categorías y exportables al extranjero", concluyó.

colo colo
Miguel Riffo pide más minutos para Nicolás Suárez.

Recordar que el Cacique necesita justamente utilizar juveniles para cumplir con la norma del minutaje Sub 21, o de lo contrario puede recibir una resta de puntos cuando finalice la temporada. De todas formas Francisco Marchant ha demostrado tener las condiciones para hacerlo, siendo uno de los mejores jugadores del plantel a pesar de su corta edad.

De esta manera, Nicolás Suárez parece estar sumándose a Marchant para completar la norma, pues ya ha sido titular ante Huachipato e ingresó desde el banco ante Everton. El defensor central dejó buenas sensaciones y, por lo mismo, Miguel Riffo quiere verlo jugando más seguido.

