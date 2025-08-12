Claudio Borghi se decanta entre Lucas Assadi y Luciano Cabral: "Hoy por hoy es más..."

Lucas Assadi está atravesando un grandísimo momento en la Universidad de Chile alzándose como titular indiscutido y gran figura azul. Es por eso que Claudio “Bichi” Borghi aprovechó el duelo contra Independiente por Copa Sudamericana para compararlo con Luciano Cabral.

“Ví el partido de Independiente con River. Cabral es mi hijo futbolístico, pero si hablamos del hoy, Assadi es más que Cabral. Igual ambos son 10 y hasta podrían jugar juntos”, dijo el exentrenador en las pantallas de ESPN.

Todo esto fue complementado por Marcelo Pablo Barticciotto, quien respondió agregando que “Luciano es más de pase y habilitación; mientras que Lucas es más de desequilibrio individual”.

Toda esta comparativa se da pensando en el futuro de la Selección Chilena, ya que ambos futbolistas aparecen como opción para comandar el ataque. De todas formas, tal como señalaron los panelistas de ESPN, ambos tienen cualidades que pueden complementarse y podrían jugar juntos sin problemas.

De todas formas ahora tendrán la posibilidad de enfrentarse en la Copa Sudamericana, lo que terminará reflejando realmente si Lucas Assadi está o no en un mejor nivel que Luciano Cabral.

