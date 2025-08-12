Claudio Borghi se decanta entre Lucas Assadi y Luciano Cabral: "Hoy por hoy es más..."

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

¿Hay temor? En Argentina advierten a Independiente por el gran nivel de la U de Chile
colo colo

Esta vez no es Marchant: Exigen a Jorge Almirón darle más minutos a este canterano de Colo Colo
Jorge Almirón Colo Colo

Parece cosa de tiempo: Lo que debe pasar para que Colo Colo despida a Jorge Almirón
Arturo Vidal Colo Colo vs Everton

¿Nunca antes visto? El duro castigo que podría sufrir Arturo Vidal por críticas al arbitraje
Jorge Almirón Colo Colo

¿Horas contadas? El duro comunicado de la Garra Blanca contra Jorge Almirón en Colo Colo
María Elcira

Revelan impactante hallazgo que le daría una vuelta de tuerca a Caso María Elcira: Recolectores de basura serían claves
Juan Cristóbal Guarello

Tras polémicos dichos sobre Caszely: Así respondió Francisco Orrego a arremetida de Guarello
Jugadores Universidad de Chile

¡No es Assadi! Prensa argentina está atenta por figura de Universidad de Chile
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

¡Se complica el cacique! La primera baja de Colo Colo para el duelo ante la UC
niño

VIDEO: El indignante caso de directora de educación que atropelló a un niño y escapó

Lucas Assadi está atravesando un grandísimo momento en la Universidad de Chile alzándose como titular indiscutido y gran figura azul. Es por eso que Claudio “Bichi” Borghi aprovechó el duelo contra Independiente por Copa Sudamericana para compararlo con Luciano Cabral.

“Ví el partido de Independiente con River. Cabral es mi hijo futbolístico, pero si hablamos del hoy, Assadi es más que Cabral. Igual ambos son 10 y hasta podrían jugar juntos”, dijo el exentrenador en las pantallas de ESPN.

Todo esto fue complementado por Marcelo Pablo Barticciotto, quien respondió agregando que “Luciano es más de pase y habilitación; mientras que Lucas es más de desequilibrio individual”.

Quizás te pueda interesar: Parece cosa de tiempo: Lo que debe pasar para que Colo Colo despida a Jorge Almirón

lucas assadi cabral
Borghi prefiere a Lucas Assadi antes que a Luciano Cabral.

Toda esta comparativa se da pensando en el futuro de la Selección Chilena, ya que ambos futbolistas aparecen como opción para comandar el ataque. De todas formas, tal como señalaron los panelistas de ESPN, ambos tienen cualidades que pueden complementarse y podrían jugar juntos sin problemas.

De todas formas ahora tendrán la posibilidad de enfrentarse en la Copa Sudamericana, lo que terminará reflejando realmente si Lucas Assadi está o no en un mejor nivel que Luciano Cabral.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

¿Hay temor? En Argentina advierten a Independiente por el gran nivel de la U de Chile
colo colo

Esta vez no es Marchant: Exigen a Jorge Almirón darle más minutos a este canterano de Colo Colo
Jorge Almirón Colo Colo

Parece cosa de tiempo: Lo que debe pasar para que Colo Colo despida a Jorge Almirón
Arturo Vidal Colo Colo vs Everton

¿Nunca antes visto? El duro castigo que podría sufrir Arturo Vidal por críticas al arbitraje
Jorge Almirón Colo Colo

¿Horas contadas? El duro comunicado de la Garra Blanca contra Jorge Almirón en Colo Colo
María Elcira

Revelan impactante hallazgo que le daría una vuelta de tuerca a Caso María Elcira: Recolectores de basura serían claves
Juan Cristóbal Guarello

Tras polémicos dichos sobre Caszely: Así respondió Francisco Orrego a arremetida de Guarello
Jugadores Universidad de Chile

¡No es Assadi! Prensa argentina está atenta por figura de Universidad de Chile
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

¡Se complica el cacique! La primera baja de Colo Colo para el duelo ante la UC
niño

VIDEO: El indignante caso de directora de educación que atropelló a un niño y escapó
Aníbal Mosa - Colo Colo

¡TERREMOTO ALBO! Piden la renuncia de Aníbal Mosa en Colo Colo por su gestión

¡Se mueven las piezas! El inesperado movimiento de Colo Colo tras salida de Brayan Cortés
presidente Gabriel Boric

Presidente Boric apuntó contra sectores de oposición tras revelar sus test de drogas: “Persisten en generar dudas”

¿Nuevo refuerzo albo? Figura de Everton se refiere a su futuro en Colo Colo
colo colo

¡Pensando en la UC! La nueva decisión de Jorge Almirón en Colo Colo
Rodolfo Carter

La nueva apuesta de José Antonio Kast con Rodolfo Carter a la cabeza: “Necesita una voz que los represente”
Carlos Caszely

“Te guste o no”: La contundente respuesta de Guarello a dichos de Francisco Orrego sobre Carlos Caszely
lucas assadi en u de chile

El hombre clave que ayudó a Lucas Assadi en su renacer en U de Chile: "Ha sido un gran aporte"
Aníbal Mosa Colo Colo

Más problemas: Nueva denuncia desestabiliza a Aníbal Mosa y el pésimo momento de Colo Colo

Se frotan las manos: Los millones que podría recibir la U de Chile por una venta de Lucas Assadi