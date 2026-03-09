¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla

¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla

Por: Catalina Martínez

En medio de la investigación asociada al denominado caso Hermosilla, este lunes se realizó la formalización del exfiscal Manuel Guerra, instancia en la que enfrentó cargos por prevaricación administrativa, cohecho agravado y violación de secreto. Durante esa audiencia, el expersecutor decidió referirse públicamente al proceso, rompiendo el silencio que había mantenido hasta ahora.

De acuerdo a lo informado por 24 Horas, el imputado reconoció ante la justicia que “los WhatsApp que se han hecho referencia en esta audiencia, y que forman parte de la carpeta de investigación, son míos”.

Aunque admitió su participación en el intercambio de mensajes con el abogado Luis Hermosilla, el exfiscal sostuvo que el contenido de esas conversaciones estaría siendo malinterpretado.

 “Cosa distinta es el significado que se les atribuyen en los distintos hechos por los cuales esta mañana he sido formalizado”, afirmó. Dentro de esa línea, sentenció respecto al contenido de los mensajes: “Me declaro absoluta y completamente inocente”.

Según el citado medio, durante la audiencia, el Ministerio Público planteó que al exfiscal Manuel Guerra se le imponga arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de mantener contacto con otros participantes del proceso. 

Sin embargo, tanto el Consejo de Defensa del Estado como los querellantes particulares solicitaron una medida más gravosa, pidiendo que se decrete prisión preventiva en su contra.

Te puede interesar: Vuelco en el Caso Audios: Corte da respiro a Luis Hermosilla y rebaja su medida cautelar

