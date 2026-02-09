Vuelco en el Caso Audios: Corte da respiro a Luis Hermosilla y rebaja su medida cautelar

Tras semanas bajo arresto domiciliario total, el escenario judicial de Luis Hermosilla, principal imputado en el Caso Audios, volvió a moverse. Ahora, una nueva resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago alteró su rutina, reemplazando el arresto domiciliario total por uno de carácter nocturno.

El fallo de la Primera Sala marcó un quiebre en el rumbo del caso. A partir de ahora, Luis Hermosilla podrá moverse con libertad durante las horas de luz, pero deberá volver a su domicilio al caer la noche. Con esta decisión, la Corte de Apelaciones deshizo lo resuelto previamente por el Juzgado de Garantía, que había optado por mantenerlo bajo arresto domiciliario total.

Julián Parada, abogado de Hermosilla, afirmó que la Corte puso en la balanza el paso del tiempo y la conducta del imputado durante la investigación. En esa evaluación, explicó, los jueces concluyeron que la medida anterior había perdido justificación y que mantenerlo bajo arresto domiciliario total resultaba excesivo.

Parada detalló que los ministros no encontraron razones para sostener una restricción tan estricta, pues —según remarcó— Hermosilla ha cumplido cada una de las exigencias judiciales. Bajo ese escenario, afirmó, nada impide que enfrente la preparación de su juicio con una medida menos gravosa y con la posibilidad de circular libremente durante el día.

“No hay ningún antecedente de que Luis Hermosilla no haya colaborado, de que haya incumplido o de que esté generando un riesgo para la investigación”, sentenció el defensor del imputado por el Caso Audios.

Con tono firme, el abogado insistió en que el expediente no registra señales de desobediencia ni de obstaculización del proceso. “Los antecedentes que nosotros expusimos tienen que ver, sobre todo, con cómo él ha colaborado y eso fue recogido por la Corte de Apelaciones”, sentenció el letrado.

