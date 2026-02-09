Vuelco en el Caso Audios: Corte da respiro a Luis Hermosilla y rebaja su medida cautelar

Vuelco en el Caso Audios: Corte da respiro a Luis Hermosilla y rebaja su medida cautelar

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Millonario hoyo fiscal: Contraloría sacude a la Junji por mal manejo de licencias médicas

Millonario hoyo fiscal: Contraloría sacude a la Junji por mal manejo de licencias médicas

¡No gustó su actuación! Refuerzo de Universidad de Chile se llena de críticas en su estreno

¡"Había más carabineros que gente"! La fuerte crítica de Jaime García por duelo ante la U
Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

¡Quieren dar el golpe al mercado! Colo Colo no cierra plantel y va por dos refuerzos más
“Esto no se trata de un logro”: Presidente Boric acusa bloqueo político de la UDI por Sala Cuna Universal

“Esto no se trata de un logro”: Presidente Boric acusa bloqueo político de la UDI por Sala Cuna Universal

¡"Estaba en el peak de mi carrera"! Árbitro nacional es jubilado por la ANFP

VIDEO | ¡Figura ante Boca! Jugador nacional brilló este fin de semana en la liga argentina
Tragedia en Penco: Joven voluntario que apoyaba a damnificados muere y enciende alerta por virus Hanta

Tragedia en Penco: Joven voluntario que apoyaba a damnificados muere y enciende alerta por virus Hanta

¡Con varias sorpresas! Los resultados de la Copa Davis de este fin de semana en el mundo

Tras semanas bajo arresto domiciliario total, el escenario judicial de Luis Hermosilla, principal imputado en el Caso Audios, volvió a moverse. Ahora, una nueva resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago alteró su rutina, reemplazando el arresto domiciliario total por uno de carácter nocturno.

El fallo de la Primera Sala marcó un quiebre en el rumbo del caso. A partir de ahora, Luis Hermosilla podrá moverse con libertad durante las horas de luz, pero deberá volver a su domicilio al caer la noche. Con esta decisión, la Corte de Apelaciones deshizo lo resuelto previamente por el Juzgado de Garantía, que había optado por mantenerlo bajo arresto domiciliario total.

Julián Parada, abogado de Hermosilla, afirmó que la Corte puso en la balanza el paso del tiempo y la conducta del imputado durante la investigación. En esa evaluación, explicó, los jueces concluyeron que la medida anterior había perdido justificación y que mantenerlo bajo arresto domiciliario total resultaba excesivo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Parada detalló que los ministros no encontraron razones para sostener una restricción tan estricta, pues —según remarcó— Hermosilla ha cumplido cada una de las exigencias judiciales. Bajo ese escenario, afirmó, nada impide que enfrente la preparación de su juicio con una medida menos gravosa y con la posibilidad de circular libremente durante el día.

No hay ningún antecedente de que Luis Hermosilla no haya colaborado, de que haya incumplido o de que esté generando un riesgo para la investigación”, sentenció el defensor del imputado por el Caso Audios. 

Con tono firme, el abogado insistió en que el expediente no registra señales de desobediencia ni de obstaculización del proceso. “Los antecedentes que nosotros expusimos tienen que ver, sobre todo, con cómo él ha colaborado y eso fue recogido por la Corte de Apelaciones”, sentenció el letrado. 

Te puede interesar: ¡Arremetió contra fiscal Parra! Luis Hermosilla se descarga con todo tras rechazarse cambio de medida cautelar

NOTAS DESTACADAS

Millonario hoyo fiscal: Contraloría sacude a la Junji por mal manejo de licencias médicas

Millonario hoyo fiscal: Contraloría sacude a la Junji por mal manejo de licencias médicas

¡No gustó su actuación! Refuerzo de Universidad de Chile se llena de críticas en su estreno

¡"Había más carabineros que gente"! La fuerte crítica de Jaime García por duelo ante la U
Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

¡Quieren dar el golpe al mercado! Colo Colo no cierra plantel y va por dos refuerzos más
“Esto no se trata de un logro”: Presidente Boric acusa bloqueo político de la UDI por Sala Cuna Universal

“Esto no se trata de un logro”: Presidente Boric acusa bloqueo político de la UDI por Sala Cuna Universal

¡"Estaba en el peak de mi carrera"! Árbitro nacional es jubilado por la ANFP

VIDEO | ¡Figura ante Boca! Jugador nacional brilló este fin de semana en la liga argentina
Tragedia en Penco: Joven voluntario que apoyaba a damnificados muere y enciende alerta por virus Hanta

Tragedia en Penco: Joven voluntario que apoyaba a damnificados muere y enciende alerta por virus Hanta

¡Con varias sorpresas! Los resultados de la Copa Davis de este fin de semana en el mundo
Escalofriante caso en prisión de La Serena: Reo habría cometido grotesco acto tras asesinar a su compañero

Escalofriante caso en prisión de La Serena: Reo habría cometido grotesco acto tras asesinar a su compañero
¿Un reemplazo para Meneghini? El conocido rostro que hinchas de la U exigen de vuelta

¿Un reemplazo para Meneghini? El conocido rostro que hinchas de la U exigen de vuelta
¿Perdieron pieza clave? La mala noticia que opacó la victoria de la UC ante Deportes Concepción

¿Perdieron pieza clave? La mala noticia que opacó la victoria de la UC ante Deportes Concepción
¡De la leyenda para la joven promesa! Carlos Caszely pide foco total a Yastin Cuevas en Colo Colo

¡De la leyenda para la joven promesa! Carlos Caszely pide foco total a Yastin Cuevas en Colo Colo
¡Prensa española destacó lo llenó de flores! Pellegrini confirma su magia sumando arrasador triunfo del Betis

¡Prensa española lo llenó de flores! Pellegrini confirma su magia sumando arrasador triunfo del Betis

¿Qué dijo de Meneghini? Charles Aránguiz hizo sentido descargo tras feroz derrota de la U contra Huachipato
Francisco Meneghini, Universidad de Chile

Francisco Meneghini hace balance tras tibio comienzo de la U en el Campeonato Nacional
Daniel González UC

UC vs Deportes Concepción: Revelan motivo detrás de la ausencia de Daniel González en la cancha
U de Chile, Huachipato

Huachipato se impone ante la U de Chile: Presidente de los cruzados lamentó ausencia de hinchas
Sampaio Correa, Flamengo

VIDEO | Impacto en el Sampaio Correa vs Flamengo: Jugador se desmayó y convulsionó en la cancha