¿Una amiga lo traicionó? Exesposa de vecino de Quilicura asesinado revela impactantes detalles   

La tranquilidad de Quilicura se vio interrumpida por un brutal crimen que ahora deja nuevos detalles a la luz. Se trata del caso de José Patricio Poblete, hombre de 63 años que fue encontrado muerto en el patio de su hogar.

Pasadas las 22:30 de la noche del sábado, un familiar descubrió a la víctima en su hogar y de inmediato alertó a Carabineros. Al inicio, la investigación apuntaba a un robo con homicidio, pues el automóvil de Poblete no se encontraba en la casa. Además, el Ministerio Público informó que el hombre estaba amarrado de pies y manos y tenía diversas heridas.

El domingo por la tarde, Carabineros del Retén La Islita lograron la detención de una mujer y dos hombres, principales sospechosos del homicidio. Los investigadores precisaron que habrían conducido el auto robado hasta Isla de Maipo, donde incendiaron prendas ensangrentadas en medio de un terreno eriazo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

¿Qué dijo la exesposa?

En conversación con la prensa, la exesposa de Poblete reveló que “yo fui la que lo encontré (sin vida). Me vine para acá porque mi hija se comunicó con él y le contestó una persona. Mi hija me dijo que fuera a la casa, que le había pasado algo”.

“Me recomendaron no hablar, pero lo que nosotros sabemos es que, hace dos semanas atrás, una colega de Patricio, de nombre Tamara (que él consideraba una amiga), le pidió si podía arrendarle una pieza. Él vivía solo y accedió a arrendarle una pieza. Se la arrendó a la nuera de Tamara (la detenida)”, agregó.

Más tarde, detalló que “está detenido el pololo de Tamara y el hijo de Tamara, que es el pololo de la mujer que estuvo dos semanas viviendo acá en la casa. Y ellos son los supuestos responsables de lo que le pasó a José”.

“Hemos estado haciendo averiguaciones y José Patricio tenía dinero acá en la casa, en efectivo. Pero no se sabe si lo robaron”, aseguró la mujer, planteando un posible móvil del crimen.

Al final, la exesposa del vecino de Quilicura asesinado apuntó contra la pareja de Tamara, un hombre de nacionalidad peruana. “Ese desgraciado fue el responsable... con la pareja de Tamara. Es algo que se tiene que investigar”, sentenció.