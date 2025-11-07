¿Un llamado de auxilio? Exesposa de Eduardo Cruz-Coke destapó inquietante antecedente que podría ser clave

En las últimas horas, se conocieron nuevos antecedentes de la declaración prestada por Carolina, exesposa del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y madre de los mellizos asesinados en La Reina.

De acuerdo con los antecedentes, el 18 de octubre —fecha en que se produjo el triple homicidio— Carolina se encontraba en Bariloche, Argentina. Tras ser informada de lo ocurrido, se devolvió de inmediato a Chile.

En su declaración ante la PDI, manifestó que “Eduardo siempre fue un excelente padre, muy preocupado, siempre me ayudaba con el cuidado de nuestros hijos. En ocasiones, llevaba a mis hijos a su domicilio. Mientras estuve de viaje, tuve una conversación muy fluida con Eduardo”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Hablamos hasta el viernes 17 de la noche, coordinamos que él junto a mi hijo Federico me iban a ir a buscar al aeropuerto. Ya el sábado, no tuve contactos con ellos”, agregó, según lo revelado por Mucho Gusto.

¿Cómo se enteró de lo ocurrido?

Respecto al momento en que supo del brutal crimen, Carolina relató: “A eso de las 21 horas (del 18 de octubre) comencé a llamar a Eduardo y a mis hijos, pero ninguno me contestó, razón por la cual llamé a mi hermano. Ahí me comunicó que mis hijos y Eduardo estaban fallecidos. Le pregunté qué había pasado y me dijo que al parecer habían entrado a robar, pero que no sabía mucho lo que había ocurrido".

“Al enterarme por medio del fiscal de los antecedentes que se manejaban sobre la muerte de mis hijos, lo cual se asocia a un presumible parricidio y suicidio, inmediatamente le señalé que no había posibilidad que fuera así. Eduardo amaba a sus hijos más que nadie, era el mejor padre del mundo y tampoco creía posible que Eduardo se quitara la vida”, expresó la ex esposa de Eduardo Cruz-Coke.

Por último, la mujer sacó a la luz un inquietante antecedente que podría resultar clave en el caso. “Debo señalar que Eduardo, en noviembre del año pasado, me llamó por teléfono, diciéndome: ‘La Trinidad me trató de matar, me envenenó, por favor ven a ayudarme’. Su voz era somnolienta y su estado de conciencia un poco alterado. Fue como un llamado de auxilio. En esa ocasión Eduardo estaba con los niños en su casa de La Cañada. Le pregunté por ellos y él me dijo que estaban bien”, sentenció.