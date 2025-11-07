¿Un llamado de auxilio? Exesposa de Eduardo Cruz-Coke destapó inquietante antecedente que podría ser clave

Ex esposa de Eduardo Cruz-Coke destapó inquietante antecedente

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2021

"Muy buenas noticias”: Inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2021
Alertan posible “casa de torturas” tras macabro hallazgo en San Vicente de Tagua Tagua

¡IMPACTO! Alertan posible “casa de torturas” tras macabro hallazgo en San Vicente de Tagua Tagua
Jean Pierre Bonvallet descarta suicidio de su padre y pide reabrir investigación

Asegura que hay “cosas turbias”: Jean Pierre Bonvallet descarta suicidio de su padre y pide reabrir investigación
Formación de Colo Colo vs. Limache.

¡A juntar los billetes! La millonaria cláusula de salida de jugador pretendido por Colo Colo

¡Continúa el legado! Nieto de histórico de Colo Colo entrena con el primer equipo
Kast se llena de críticas tras cierre de campaña con vidrio antibalas

“Es un plan bien estudiado”: Kast se llena de críticas en redes sociales tras cierre de campaña con vidrio antibalas

¡Mejor que cierto equipo sureño! Unión Española lanza experiencia VIP para duelo con Colo Colo

¡Con la soga al cuello! Equipo nacional podría caer a la Primera B por minutos sub-21
Cristian Garín finalista del Challenger de Antofagasta

¡Intratable! Cristián Garín sigue avanzando a paso firme en Perú
¿Qué dijo el SML sobre cuerpo de joven universitario desaparecido sin identificar?

75 días sin nombre: ¿Qué dijo el SML sobre cuerpo de joven universitario desaparecido sin identificar?

En las últimas horas, se conocieron nuevos antecedentes de la declaración prestada por Carolina, exesposa del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y madre de los mellizos asesinados en La Reina.

De acuerdo con los antecedentes, el 18 de octubre —fecha en que se produjo el triple homicidio— Carolina se encontraba en Bariloche, Argentina. Tras ser informada de lo ocurrido, se devolvió de inmediato a Chile.

En su declaración ante la PDI, manifestó que “Eduardo siempre fue un excelente padre, muy preocupado, siempre me ayudaba con el cuidado de nuestros hijos. En ocasiones, llevaba a mis hijos a su domicilio. Mientras estuve de viaje, tuve una conversación muy fluida con Eduardo”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

“Hablamos hasta el viernes 17 de la noche, coordinamos que él junto a mi hijo Federico me iban a ir a buscar al aeropuerto. Ya el sábado, no tuve contactos con ellos”, agregó, según lo revelado por Mucho Gusto.

¿Cómo se enteró de lo ocurrido? 

Respecto al momento en que supo del brutal crimen, Carolina relató: “A eso de las 21 horas (del 18 de octubre) comencé a llamar a Eduardo y a mis hijos, pero ninguno me contestó, razón por la cual llamé a mi hermano. Ahí me comunicó que mis hijos y Eduardo estaban fallecidos. Le pregunté qué había pasado y me dijo que al parecer habían entrado a robar, pero que no sabía mucho lo que había ocurrido".

“Al enterarme por medio del fiscal de los antecedentes que se manejaban sobre la muerte de mis hijos, lo cual se asocia a un presumible parricidio y suicidio, inmediatamente le señalé que no había posibilidad que fuera así. Eduardo amaba a sus hijos más que nadie, era el mejor padre del mundo y tampoco creía posible que Eduardo se quitara la vida”, expresó la ex esposa de Eduardo Cruz-Coke.

Por último, la mujer sacó a la luz un inquietante antecedente que podría resultar clave en el caso. “Debo señalar que Eduardo, en noviembre del año pasado, me llamó por teléfono, diciéndome: ‘La Trinidad me trató de matar, me envenenó, por favor ven a ayudarme’. Su voz era somnolienta y su estado de conciencia un poco alterado. Fue como un llamado de auxilio. En esa ocasión Eduardo estaba con los niños en su casa de La Cañada. Le pregunté por ellos y él me dijo que estaban bien”, sentenció.

NOTAS DESTACADAS

Inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2021

"Muy buenas noticias”: Inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2021
Alertan posible “casa de torturas” tras macabro hallazgo en San Vicente de Tagua Tagua

¡IMPACTO! Alertan posible “casa de torturas” tras macabro hallazgo en San Vicente de Tagua Tagua
Jean Pierre Bonvallet descarta suicidio de su padre y pide reabrir investigación

Asegura que hay “cosas turbias”: Jean Pierre Bonvallet descarta suicidio de su padre y pide reabrir investigación
Formación de Colo Colo vs. Limache.

¡A juntar los billetes! La millonaria cláusula de salida de jugador pretendido por Colo Colo

¡Continúa el legado! Nieto de histórico de Colo Colo entrena con el primer equipo
Kast se llena de críticas tras cierre de campaña con vidrio antibalas

“Es un plan bien estudiado”: Kast se llena de críticas en redes sociales tras cierre de campaña con vidrio antibalas

¡Mejor que cierto equipo sureño! Unión Española lanza experiencia VIP para duelo con Colo Colo

¡Con la soga al cuello! Equipo nacional podría caer a la Primera B por minutos sub-21
Cristian Garín finalista del Challenger de Antofagasta

¡Intratable! Cristián Garín sigue avanzando a paso firme en Perú
¿Qué dijo el SML sobre cuerpo de joven universitario desaparecido sin identificar?

75 días sin nombre: ¿Qué dijo el SML sobre cuerpo de joven universitario desaparecido sin identificar?
Chile vs Uganda Mundial Sub 17

La Roja necesita ganar: cómo, cuándo y dónde ver el Chile vs Uganda del Mundial Sub 17
U de Chile deja solicitud a la UC.

No se rinden: U de Chile vuelve a la carga para quedarse con esta exfigura de Colo Colo
Independiente planea trueque para quedarse con Claudio Aquino.

¿Quién gana? El trueque que planea Independiente para sacar a Claudio Aquino de Colo Colo
Arturo Vidal contra dirigente de Blanco y Negro.

No se aguantan: Arturo Vidal se defiende de las críticas y carga contra dirigente de Colo Colo
En la U explotan por llamado a Lucas Assadi.

Totalmente inesperado: El exótico club que viene a la carga por Lucas Assadi

¡Acusan extrema crueldad! Cuerpo de universitario desaparecido estuvo en el SML desde el principio
Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina

¡Podría ser la clave! Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina
u de chile en copa sudamericana.

¡Pensando en 2026! Universidad de Chile tiene en la mira a un viejo conocido
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¿Aún hay esperanza? El fuerte deseo de Manuel Pellegrini con La Roja
El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

“¡Ay, los hue… graves!”:  El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei