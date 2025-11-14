Fútbol de luto: Xabier Azkargorta, exentrenador de la Selección Chilena, fallece a sus 72 años

Fallece Xabier Azkargorta, exDT de Chile.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Rival de Colo Colo se queda sin DT.

Sonríen los albos: rival directo de Colo Colo en lucha por Sudamericana se queda sin DT
Cristian Garín Challenger de Uruguay

Por el paso a las semis: dónde y a qué hora ver a Cristian Garín en Challenger de Montevideo
Gabriel Arias se postula para Colo Colo y la U.

"Quiere jugar en Colo Colo o la U": arquero de La Roja toma decisión clave sobre su futuro
Ortiz habla de Manley Clerveaux en Colo Colo.

Fernando Ortiz confirma y detalla la indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo
Carabineros formalizados asesinato hinchas Colo Colo.

Por homicidio: dos carabineros serán formalizados tras tragedia en el partido de Colo Colo vs Fortaleza
OCDE y su lapidaria revelación sobre salud de los chilenos

¿Será por tanto completo? OCDE y su lapidaria revelación sobre salud de los chilenos
¡Rompieron el silencio! Familia Ugalde Cruz-Coke dejó impactante declaración tras triple homicidio

¡Rompieron el silencio! Familia Ugalde Cruz-Coke dejó impactante declaración tras triple homicidio
Colo Colo no quiere ver más a Salomón Rodríguez.

¡Sólo ha traído penas! El nuevo problema de Colo Colo con Salomón Rodríguez
Alexis Sánchez fue suplente en derrota del Sevilla

¡Pese a su lesión! Sevilla está encantado con Alexis Sánchez y quiere mantenerlo en el equipo
La explicación de exministro Pardow tras condoro con cobros excesivos de luz

Tras acusación constitucional: La explicación de exministro Pardow tras condoro con cobros excesivos de luz

Justo antes de un nuevo partido de la Selección Chilena, todo el fútbol nacional está de luto por el sensible fallecimiento de Xabier Azkargorta, exentrenador que dirigió a La Roja en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Francia 98.

La triste noticia tiene a todos golpeados en nuestro país, pero también pegó fuerte en Bolivia, pues se transformó en una verdadera leyenda del fútbol boliviano al ser el entrenador que los clasificó al que fue por ahora su único Mundial; Estados Unidos 1994.

Fallece Xabier Azkargorta, exDT de la Selección Chilena

La información fue compartida por el club Oriente Petrolero en sus redes sociales. "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994", señaló el comunicado.

Quizás te pueda interesar: "Quiere jugar en Colo Colo o la U": arquero de La Roja toma decisión clave sobre su futuro

Fallece Xabier Azkargorta, exDT de Chile.
Xabier Azkargorta falleció a sus 72 años.

El paso de Azkargorta por Chile

Después de su glorioso paso por la Selección de Bolivia, el entrenador español asumió en La Roja en los primeros meses de 1995. Durante su periodo, que culminó en 1996, el DT alcanzó a dirigir 18 partidos distribuidos entre Copa América, amistosos y Clasificatorias.

Nadie ha quedado indiferente al triste fallecimiento del exentrenador y las muestras de cariño comenzaron rápidamente en Bolivia. Incluso Carlos Mesa, expresidente de la nación, escribió que "se fue un grande, Xabier Azkargorta, parte de nuestra historia, no solo futbolística. Ejemplo de coherencia: ‘se juega como se vive’. La selección del 93-94 bajo su batuta, nos hizo creer".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Rival de Colo Colo se queda sin DT.

Sonríen los albos: rival directo de Colo Colo en lucha por Sudamericana se queda sin DT
Cristian Garín Challenger de Uruguay

Por el paso a las semis: dónde y a qué hora ver a Cristian Garín en Challenger de Montevideo
Gabriel Arias se postula para Colo Colo y la U.

"Quiere jugar en Colo Colo o la U": arquero de La Roja toma decisión clave sobre su futuro
Ortiz habla de Manley Clerveaux en Colo Colo.

Fernando Ortiz confirma y detalla la indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo
Carabineros formalizados asesinato hinchas Colo Colo.

Por homicidio: dos carabineros serán formalizados tras tragedia en el partido de Colo Colo vs Fortaleza
OCDE y su lapidaria revelación sobre salud de los chilenos

¿Será por tanto completo? OCDE y su lapidaria revelación sobre salud de los chilenos
¡Rompieron el silencio! Familia Ugalde Cruz-Coke dejó impactante declaración tras triple homicidio

¡Rompieron el silencio! Familia Ugalde Cruz-Coke dejó impactante declaración tras triple homicidio
Colo Colo no quiere ver más a Salomón Rodríguez.

¡Sólo ha traído penas! El nuevo problema de Colo Colo con Salomón Rodríguez
Alexis Sánchez fue suplente en derrota del Sevilla

¡Pese a su lesión! Sevilla está encantado con Alexis Sánchez y quiere mantenerlo en el equipo
La explicación de exministro Pardow tras condoro con cobros excesivos de luz

Tras acusación constitucional: La explicación de exministro Pardow tras condoro con cobros excesivos de luz
Confirman que Paul Vásquez resultó herido mientras combatía el megaincendio

Megaincendio en San Bernardo: Aseguran que Paul Vásquez resultó herido mientras combatía el siniestro
Jugadores Universidad de Chile

¡Sólo falta el sí del jugador! Figura de Universidad de Chile aún no cierra su renovación
Elecciones 2025: Todo lo que necesitas saber antes de ir a votar este 16 de noviembre

Elecciones 2025: Todo lo que necesitas saber antes de ir a votar este 16 de noviembre
Universidad de Chile prepara una salida del club.

¡PAREN TODO! Universidad de Chile frena la búsqueda de fichajes hasta nuevo aviso
Cristal Aguilera rompe el silencio y desmiente teoría

“Paren el show”: Cristal Aguilera rompe el silencio y desmiente teoría tras sufrir brutal ataque
seguros para mascotas

Seguros para mascotas: Un mercado en expansión que refleja los cambios en la familia chilena
La millonaria suma de dinero que ganará La Roja.

Sonríe Milad: la millonaria suma de dinero que ganará La Roja por sus amistosos en Rusia
Marcelo Ríos revela su candidato para las Elecciones Presidenciales.

Marcelo "Chino" Ríos revela a su favorito para estas Elecciones Presidenciales: "no podemos caer más bajo"
La pelea que sacó a Miguel Ramírez de Unión Española.

Se reveló todo: La potente pelea que provocó la salida de Miguel Ramírez en Unión Española
La formación de Córdova para el Chile vs Rusia.

Con dudas y cambios claves: la formación que trabaja Nicolás Córdova para el Chile vs Rusia