Fútbol de luto: Xabier Azkargorta, exentrenador de la Selección Chilena, fallece a sus 72 años

Justo antes de un nuevo partido de la Selección Chilena, todo el fútbol nacional está de luto por el sensible fallecimiento de Xabier Azkargorta, exentrenador que dirigió a La Roja en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Francia 98.

La triste noticia tiene a todos golpeados en nuestro país, pero también pegó fuerte en Bolivia, pues se transformó en una verdadera leyenda del fútbol boliviano al ser el entrenador que los clasificó al que fue por ahora su único Mundial; Estados Unidos 1994.

Fallece Xabier Azkargorta, exDT de la Selección Chilena

La información fue compartida por el club Oriente Petrolero en sus redes sociales. "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994", señaló el comunicado.

Xabier Azkargorta falleció a sus 72 años.

El paso de Azkargorta por Chile

Después de su glorioso paso por la Selección de Bolivia, el entrenador español asumió en La Roja en los primeros meses de 1995. Durante su periodo, que culminó en 1996, el DT alcanzó a dirigir 18 partidos distribuidos entre Copa América, amistosos y Clasificatorias.

Nadie ha quedado indiferente al triste fallecimiento del exentrenador y las muestras de cariño comenzaron rápidamente en Bolivia. Incluso Carlos Mesa, expresidente de la nación, escribió que "se fue un grande, Xabier Azkargorta, parte de nuestra historia, no solo futbolística. Ejemplo de coherencia: ‘se juega como se vive’. La selección del 93-94 bajo su batuta, nos hizo creer".

