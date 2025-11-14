"Quiere jugar en Colo Colo o la U": arquero de La Roja toma decisión clave sobre su futuro

Por: Fabián Marambio

En Colo Colo y en Universidad de Chile están con el foco puesto en este final de temporada, pero también miran de reojo lo que será el importante 2026. En ese sentido, un experimentado exarquero de La Roja se postuló para defender el arco de ambos equipos.

Se trata de Gabriel Arias, quien perdió un terreno considerable en Racing y que, por lo mismo, no continuará el próximo año. El guardameta de 38 años quiere retirarse en Chile y en un club grande, motivo por el que se mostró abierto a jugar tanto con los albos como con los azules.

"Gabriel Arias está mas afuera que adentro de Racing. La oferta de renovación es por un año más pero su intención es ir a la U de Chile o Colo Colo y retirarse jugando", informaron desde Planeta Racing Club, medio partidario que cubre la actualidad del club argentino.

Ahora son los dirigentes de ambos clubes los que deben evaluar si concretan o no la llegada del arquero. En este sentido, parece ser el Cacique quien necesita con urgencia un guardameta, más aún considerando que Brayan Cortés probablemente no vuelva al Estadio Monumental.

Los números de Gabriel Arias en Racing

Hasta antes de perder su titularidad, Arias alcanzó a disputar 31 partidos en este 2025. En ellos, recibió 41 goles y mantuvo su portería invicta en 14 ocasiones, números que tendrán que ser evaluados por Blanco y Negro y por Azul Azul para evaluar un posible arribo a Chile.

