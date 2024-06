Exentrenador de Damián Pizarro expone su gran fanatismo por la U: "Llevaba siempre su bandera"

Ya finalizada la primera parte de esta temporada 2024, Damián Pizarro tiene todo listo para dejar Colo Colo con destino al Udinese Calcio, y un exentrenador del jugador en las inferiores de la Universidad de Chile aprovechó de revelar detalles inéditos de sus inicios en el fútbol, destacando su gran fanatismo por el 'Romántico Viajero'.

Así es, en diálogo con AS Chile, el exfutbolista laico Juan González se refirió a la rápida evolución del delantero, quien desde pequeño siempre sobresalió: "Tenía un biotipo diferente y una personalidad importante en el juego". "Era un niño algo inmaduro, pero en el club lo querían harto. No era de portarse mal, pero le gustaba bromear. Era un buen chico", detalló el 'Diablo'.

Además, el otrora defensor abordó uno de los temas más comentados en torno a Pizarro, y es que si bien se hizo un nombre de la mano del Cacique, afirma que en su pasado se identificaba férreamente como seguidor de la U, eterno archirrival de los albos: "Era fanático, era de los que llevaba siempre la bandera en los partidos".

En esa línea, explicó que su salida de las divisiones menores del club no fue de las más buenas, pues un desliz con el entrenador Cristián Romero fue lo que llevó al atacante a abandonar la Sub 14 azul: "La categoría tenía un viaje y el técnico no lo consideró, luego de que en un inicio le dijo que sí lo iba a llevar". Tras ello, comenzó su aventura junto a Colo Colo.

Y para finalizar, se refirió a la manera en la que Damián Pizarro ha manifestado públicamente ser hincha del Cacique, acusando que solo quiere ganarse a la parcialidad alba: "Es lógico, debe buscar aceptación. "De hecho, él llega al club porque pertenecía a la Escuela Matriz del CDA, y obviamente tú vas a la escuela del club que te gusta", remató González.

