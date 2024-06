Más que claro: La categórica respuesta de Almirón tras la marginación de Arturo Vidal en La Roja

Luego de semanas de especulaciones, finalmente Arturo Vidal no viajará junto a La Roja para lo que será la Copa América 2024, y el técnico Jorge Almirón se refirió a la ausencia del volante de Colo Colo en la nómina, quien, desde la llegada de Ricardo Gareca, no ha vuelto a ser considerado en la Selección Chilena.

Así es, el 'Tigre' entregó la esperada lista de 26 jugadores para afrontar el certamen, donde no figura el nombre del 'King', y si bien el entrenador del Cacique parece no compartir del todo la decisión, aseguró que igualmente hay que respetarla: "No estoy en el cuerpo técnico y cada cuerpo técnico hace su análisis".

Además, destacó tanto a Vidal como a Esteban Pavez, uno de sus compañeros en el mediocampo albo que sí fue llamado para representar a Chile en Estados Unidos: "Arturo y Esteban son dos jugadores que tengo al día y ambos están bien. Arturo es un histórico de la selección y Esteban está pasando por un buen momento".

En esa línea, insistió en que cada entrenador tiene su propio criterio a la hora de dirigir un equipo, reafirmando su respeto por Ricardo Gareca: "Son decisiones muy finas y no tengo argumentos para responder eso". "El técnico está al frente de una instancia importante, y soy respetuoso de eso. Son decisiones muy finas", argumentó.

Y para finalizar, celebró la presencia de cuatro futbolistas de Colo Colo en la nómina de La Roja, donde Brayan Cortés, Cristián Zavala, Marcos Bolados y el ya mencionado Pavez dirán presente en esta nueva edición de la Copa América: "Me pone contento que haya jugadores de nuestro equipo, es un orgullo". "Veo lo emocionado que estaban los jugadores para ir a la selección, los felicito", cerró Almirón.

