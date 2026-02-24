¿Nuevo revés en el caso? Justicia pone en duda condena de ex carabinero que cegó a Fabiola Campillai

Recientemente, se informó que el Juzgado de Garantía de San Bernardo revisará la condena de 12 años de prisión que pesa sobre el ex carabinero Patricio Maturana, responsabilizado por apremios ilegítimos que dejaron ciega a Fabiola Campillai, actual senadora de la República.

Actualmente recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, Maturana podría ver cambios en su condena, ya que el tribunal revisará la posibilidad de ajustar la pena efectiva que se le impuso, informó ADN Radio.

Cabe destacar que, no hace mucho, el Consejo Técnico del penal aprobó que el ex funcionario pueda salir los domingos. Bajo ese contexto, la evaluación de su condena se presenta en momentos de un clima polémico.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

El interno obtuvo autorización para salidas dominicales luego de que se acreditara su buena conducta y el cumplimiento del plazo requerido por ley. Eso sí, diversas organizaciones de Derechos Humanos manifestaron sus críticas tras su primera salida durante el 8 de febrero.

Recordemos que, en el marco de las manifestaciones del Estallido Social, Maturana fue condenado por disparar una lacrimógena directamente contra Fabiola Campillai, quien sufrió daños irreparables tras el ataque: Quedó sin visión y perdió completamente el olfato y el gusto.

Ahora, de acuerdo con el citado medio, la eventual diligencia de la justicia buscará definir si se dan las condiciones para alterar la sentencia vigente. En ese sentido, se revisará el comportamiento del reo y se ponderarán los nuevos planteamientos de la defensa, orientados a conseguir una disminución de la pena o una modalidad distinta para ejecutarla.

Te puede interesar: ¿Se enciende el debate? Polémica por beneficio otorgado a excarabinero que cegó a Fabiola Campillai