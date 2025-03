Las razones por las que excarabinero asegura su inocencia en el Caso Gatica: "El se puso..."

Hace algunos días la Fiscalía presentó un video que sería clave en la investigación por el caso de Gustavo Gatica, joven universitario aficionado a la fotografía que fue impactado con balines en sus ojos durante el Estallido Social, perdiendo totalmente la visión. En concreto la entidad dio cuenta de la prueba que respaldaría que el excarabinero imputado disparó los perdigones.

Sin embargo, hasta la fecha el ex uniformado Claudio Crespo ha negado su responsabilidad en el caso y sostiene que había más carabineros con escopetas en el lugar. “Ellos (la Fiscalía) me atribuyen a mí toda la responsabilidad, pero ese día, y en ese momento habían más carabineros con escopeta. Pudo ser cualquiera” señaló Crespo para La Tercera.

¿Qué señaló a su favor el excarabinero involucrado en el Caso Gatica?

“En ese entorno, habían más carabineros con escopeta, entonces aquí lo que se está haciendo es jugando al descarte. Lo más esencial que nuestra defensa ha promovido, y lo dijo el doctor, Santiago Ibacache, testigo desde fiscalía que operó a Gatica en la clínica Santa María, dijo que una de estas balas que dañaron el ojo del joven venían de la derecha, y yo estaba a la izquierda a 21 grados de la posición de Gatica”, agregó para el mismo diario.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

En entrevista con el medio citado, Crespo argumenta que su escopeta estaba defectuosa y que la prueba balística realizada por la PDI no fue concluyente. “Lamentablemente Gatica, que al principio habían dicho que estaba tomando fotografía y no estaba participando, sale en las imágenes en la primera línea arrojando las piedras. Yo no justifico en nada su lesión, pero él se puso en riesgo. Por lo tanto, en ese sentido, existiendo la grabación razonable, hay varias cosas por las que hablar sobre mi situación ese día, como por ejemplo que mi escopeta estaba mala”, recalcó.

Además, el exoficial asegura que los efectivos policiales desconocían la composición de la munición utilizada durante el estallido social, la que en un 80% estaba hecha de metal, y señala que la responsabilidad recae en el alto mando y el Estado, que autorizó su uso.

“Yo era usuario, nunca participé en la compra de esta munición, y nunca supe que tenía metales, hasta que al alto mando le dijeron, que suspendan el uso, elevándolo a categoría 5, que refiere a arma mortal o letal. Ahí, ellos asumieron que hubo un error porque esa munición no era de goma para antidisturbios, por lo que la sacan de la nomenclatura”, explicó. “Aquí el culpable es el Estado, porque Carabineros depende de ellos. El representante legal de Carabineros es el Ministerio del Interior y Seguridad”, finalizo.

Te puede interesar: Neme sorprende con comentario sobre alumno que golpeó brutalmente a profesora: "Por mucho TEA que tenga"