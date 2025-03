Neme sorprende con comentario sobre alumno que golpeó brutalmente a profesora: "Por mucho TEA que tenga" 

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto el periodista José Antonio Neme lanzó sus descargos sobre el ataque que realizó un alumno contra una profesora en el Liceo Bicentenario de Trehuaco, en la Región de Ñuble. Recordemos que el adolescente de 14 años golpeó brutalmente a la docente con un palo de escoba porque estaba molesto con ella.

Cabe señalar que los padres del menor de edad justificaron el actuar de su hijo porque éste tiene un diagnóstico por Trastorno del Espectro Autista (TEA). Además, el esposo de la profesional afectada señaló que no solo se habría tratado de una golpiza sino que también el joven habría intentado matarla con el palo quebrado.

¿Qué dijo Neme sobre el ataque a la profesora?

“Uno puede entender que el nivel de desprotección de los profesores es brutal y yo empatizo ahí con los docentes, pero no entiendo que, por mucho TEA que tenga el muchacho... si el muchacho tiene TEA en un estado severo, no sé si una sala de clases como esa es lo más oportuno y adecuado para él”, planteó el animador de Mucho Gusto.

Sin embargo, el exfiscal Sabas Chahuán le aclaró que “hay que incluirlos. Hay matices. Hay que incluir a los niños con TEA”. “Uno tiene que hacer las cosas de una manera seria. Yo entiendo que los niños con TEA deben ser integrados, pero no todos los niños TEA... estamos hablando de un estudiante que tiene una condición al límite”, insistió Neme.

Finalmente, luego de escuchar a Arnaldo Canales, experto en educación emocional, el conductor sostuvo que “yo entiendo la lógica y la discusión que estamos teniendo, pero acá estamos hablando de una monitora cuya familia dice que la intentaron asesinar. Entiendo que puedan haber variables, manejo en sala de niños TEA, pero un ataque con un escobillón al nivel de causar estas lesiones, yo no sé si eso está dentro de la condición TEA o no. La mujer está internada, yo no sé si eso está dentro de lo habitual”. Como respuesta, Canales le aclaró que “una de las características es que no son violentos”.

