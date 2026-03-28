Exarquero de La Roja descarta a Vigouroux y pide el regreso de Brayan Cortés: "No es ningún gil"

Exarquero de La Roja descarta a Vigouroux y pide el regreso de Brayan Cortés

Por: Kevin Vejar

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Si bien Nicolás Córdova continúa su interinato como DT, lo cierto es que La Roja ya inició un nuevo ciclo, y mientras Lawrence Vigouroux parece ser el gran favorito para adueñarse del arco, un exguardameta de la selección pidió el regreso de quien para muchos apuntaba a ser el sucesor de Claudio Bravo: Brayan Cortés.

Fue Alex Varas quien, en diálogo con Bolavip, afirmó que el 'Indio' es la mejor opción: "A mí me gusta más. Es un arquero que tiene recorrido en equipos grandes. Juega en un medio bien competitivo como el argentino y viene de una pasada por Peñarol". "Sus campañas en Colo Colo no fueron malas, salvo algunos vaivenes, pero es muy completo", arrancó.

En esa línea, el otrora golero nacional destacó la gran virtud del formado en Deportes Iquique, que para él atraviesa su mejor momento: "No es ningún gil con la pelota en los pies. Si bien no es un gran cortador de centros, los corta igual. Es un arquero atajador, tiene partidos de selección y está en su peak".

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Y tras ser consultado por el presente de Vigouroux, titular en la Selección Chilena y en el Swansea City, insistió en su favoritismo por el hombre de Argentinos Juniors: "Lo tengo menos visto por jugar en otra liga. Algunos dirán que juega en Europa, en la Championship que es una gran liga, pero lo de Brayan Cortés es muy contundente".

Varas exige fomentar la competencia en el arco de La Roja

Para finalizar, Alex Varas le dejó tarea al hoy DT de La Roja, y es que hay que probar todas las variantes: "Hay partidos que tienes que tirarlos a la pelea. Me gustaría que vayan tomando experiencia para que el día de mañana, cuando tengan que estar, ya sepan lo que es. Es parte de un proceso y el medio no puede ser condenatorio si no juegan bien".

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